Lazza e Greta sono diventati genitori: l’annuncio a sorpresa sui social. Rivelato il nome dell'”erede” del rapper.

Lazza, uno dei rapper più amati del panorama musicale italiano, è ufficialmente diventato papà! La fidanzata Greta Orsingher ha dato alla luce il loro primo figlio, il piccolo Noah, a mezzanotte. Il rapper ha scelto Instagram per dare la lieta notizia ai suoi fan. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Lazza: il lieto annuncio social

Dal suo profilo Instagram, Lazza scrive: “Benvenuto all’erede. Welcome Noah“, accompagnato da un cuoricino azzurro e un orsetto.

L’annuncio della nascita arriva circa sei mesi dopo quello della gravidanza, avvenuto il 12 maggio scorso, quando Lazza e Greta avevano reso noto il loro entusiasmo per la nuova avventura in arrivo.

il principino di Milano è nato 🩵 auguri a Lazza e Greta pic.twitter.com/PG17bAbYoy — frances 🜁 (@frantoska) November 14, 2024

Da allora, la coppia ha mantenuto un basso profilo sui social, tenendo aggiornata la propria vita privata con poche apparizioni e dichiarazioni pubbliche, lasciando i fan in attesa della grande notizia.

I fan di Lazza hanno atteso con trepidazione la notizia della nascita del piccolo Noah, soprattutto dopo che la coppia era stata avvistata di recente a fare acquisti per il nuovo arrivato.

Indiscrezioni sulla nascita di Noah

Alcune indiscrezioni riportano che Greta abbia partorito all’ospedale Buzzi di Milano. I due genitori hanno quindi scelto un ambiente familiare e rassicurante per accogliere il loro primo figlio.

Lazza non ha mai nascosto il suo entusiasmo per la paternità. Con il messaggio “M I N I Z Z A L A”, accompagnato dall’emoji di una clessidra, il rapper aveva condiviso con i suoi fan il conto alla rovescia per l’arrivo di Noah. Ora che il giorno tanto atteso è finalmente arrivato, la coppia può iniziare questo nuovo capitolo di vita, con il calore e l’affetto dei fan pronti a sostenerli.