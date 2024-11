La notizia della separazione tra Hugh Jackman e Deborra-Lee Furness aveva sorpreso il mondo intero quando è stata annunciata nel settembre 2023. Dopo 27 anni di matrimonio, la coppia ha deciso di prendere strade separate, lasciando i fan in cerca di risposte sui motivi di questa rottura. Da allora, le voci su una possibile storia extraconiugale si sono fatte sempre più insistenti, ma a distanza di mesi spunta, finalmente, la verità. Scopriamo che cosa è successo.

Ultimamente sono emerse voci di una presunta relazione extraconiugale tra l’attore di Wolverine e l’attrice di Broadway Sutton Foster.

Entrambi sposati all’epoca, Jackman e Foster si sarebbero avvicinati durante le prove dello spettacolo teatrale The Music Man, e da lì sarebbe nato un legame speciale, secondo un insider di Us Weekly.

#Broadway’s Sutton Foster and Hugh Jackman ran in the same circles for years, but their connection evolved into a hush-hush romance when they costarred in #TheMusicMan in 2022. “It was apparently Broadway’s worst-kept secret and Deborra-lee was the last to know," a source reveals… pic.twitter.com/eLty5yJ7h6