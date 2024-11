L’annuncio spiazza i fan: Elio e le Storie Tese salutano i loro follower e dicono il loro addio definitivo, “Ce ne andiamo”.

Elio e le Storie Tese sono da sempre una delle band italiane più amate e originali, e per questo l’annuncio delle ultime ore ha spiazzato i fan.

La band ha recentemente annunciato la chiusura del proprio profilo su X, il social network precedentemente conosciuto come Twitter. In un messaggio condiviso su altri canali social, la band ha spiegato le ragioni di questa decisione, legate principalmente alla gestione di Elon Musk della piattaforma.

Elio e le Storie Tese lasciano X

La decisione della band di chiudere il proprio profilo su X è arrivata in seguito a dichiarazioni di Elon Musk che, secondo il gruppo, minacciano democrazia e libertà.

Nel loro comunicato, Elio e le Storie Tese non hanno risparmiato parole dure: “Abbiamo deciso di chiudere il nostro profilo su X, ormai sempre più simile a una cloaca. Riteniamo Elon Musk un pericolo per la democrazia e la libertà“.

Oltre alla chiusura del profilo, la band ha lanciato un appello ai propri follower, invitandoli a lasciare a loro volta la piattaforma. “Ringraziamo tutti coloro che ci hanno seguito negli anni“, hanno dichiarato, aggiungendo che sarà comunque possibile rimanere in contatto tramite il loro sito ufficiale e altri social.

Ma il gruppo musicale non è stato l’unico a prendere questa coraggiosa decisione.

Non solo Elio e le Storie Tese: il dissenso si allarga

Elio e le Storie Tese non sono gli unici ad aver scelto di abbandonare X per via delle politiche di Elon Musk.

Infatti, nelle ultime ore anche il cantautore italiano Piero Perlù ha annunciato il proprio addio alla piattaforma, motivato dal desiderio di opporsi a una gestione che, a suo avviso, limita la libertà di espressione. “Molti mi dicono che sono un folle, ma credo che oggi sia fondamentale dare segnali di dissenso civile” ha scritto Pelù sui suoi canali social.