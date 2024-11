Ancora scontro tra i due volti di Temptation Island, Lino e Raul, che continuano a punzecchiarsi a colpi di post Instagram.

I due volti dell’edizione estiva di Temptation Island 2024, Lino e Raul, continuano il loro scontro social. Le tensioni tra i due, già nate durante il programma, si sono riaccese sui social media, questa volta con accuse forti e dettagli personali che hanno acceso l’attenzione dei fan.

Nelle ultime ore sono arrivate anche parole forti, ma qual è la ragione scatenante dello scontro? Scopriamo i dettagli.

Temptation Island: le accuse di Lino Giuliano

La polemica ha avuto inizio quando Dumitras ha pubblicato una storia su Instagram per sostenere Alfonso D’Apice, un altro ex partecipante di Temptation Island e attuale concorrente del Grande Fratello.

Dumitras ha insinuato che anche lui aveva vissuto situazioni simili a quelle di Alfonso, riguardo ai flirt della comune ex, Federica Petagna, oggi nella casa del Grande Fratello.

Filippo Bisciglia

Questa dichiarazione non è piaciuta a Giuliano, che ha risposto duramente: “Ma questa gente che vuole parlare ora, ma perché non lo hai detto prima quando i tuoi amici sono stati con Federica? Perché non gli hai scritto in privato? Sei falso, cattivo e vigliacco“.

Scontro social: Raul accusato di “toccare” le tentatrici

Le accuse si sono poi spostate sul comportamento di Dumitras durante il programma, accusato da Giuliano di aver toccato le tentatrici in piscina “dove non c’erano le telecamere”.

“Tu come uomo non hai mai avuto niente, dal primo giorno a Temptation ho capito come eri fatto. Non volevo dirlo per non sporcargli l’immagine, ma questo pagliaccio romano nel villaggio metteva le mani dove non doveva in piscina, dove non c’erano le telecamere. Navigava sott’acqua, ci sono screen di messaggi delle tentatrici” scrive ancora Lino Giuliano.

Lo scontro sembra ancora lontano dalla sua fine. Ora i fan attendono la risposta di Raul che non tarderà ad arrivare.