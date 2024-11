Ospite de ‘La Volta Buona’, Manuel Bortuzzo ha raccontato l’incidente che lo ha visto essere sparato e finire in sedia a rotelle.

La sua vita è cambiata nel febbraio del 2019 quando a seguito di uno scambio di persona ha ricevuto un colpo di pistola che lo ha costretto alla sedia a rotelle. Stiamo parlando di Manuel Bortuzzo che dal preparare il mondiale a Tokyo 2020 è passato a lottare per la sua vita e poi a fare i conti con le difficoltà del momento.

Ospite de La Volta Buona, con Caterina Balivo, il ragazzo ha ricordato quell’esperienza e ha poi affrontato anche temi ben più leggeri.

Manuel Bortuzzo e lo sparo: niente scuse

Intervenuto nel salotto di Rai 1 con Caterina Balivo a ‘La Volta Buona’, Manuel Bortuzzo ha ricordato i momenti vissuti in quel dannato febbraio 2019 quando fu colpito da uno sparò che lo obbliga ancora oggi alla sedia a rotelle.

“Ero appena entrato nel giro della nazionale e stavo preparando il mondiale di Tokyo 2020”, ha ricordato con amarezza il ragazzo. “Ma la vita è fatta anche di queste cose […]”.

Manuel Bortuzzo

“Io ho avuto anche la ‘fortuna’ che sia accaduto tutto in fretta. I colpevoli stanno in carcere e non spetta a me dire che sia giusto o sia sbagliato”, ha aggiunto. “Sono stati condannati e io sono riuscito ora a farmi un’altra vita”.

A domanda precisa da parte della conduttrice a proposito di eventuali scuse, Bortuzzo ha detto in modo tombale: “No”, facendo capire che nessuno gli ha mai chiesto scusa per quanto accaduto.

L’amore

Argomenti ben diversi, quelli affrontati nel finale dell’intervista con l’amore sempre tema scottante. La Balivo a ‘La Volta Buona‘ ha domandato qualcosa a tal proposito al ragazzo. “Come stai a livello di cuore? Vogliamo dare speranze a qualcuna?”.

Manuel ha risposto: “Beh speranze. Diciamo che mi auguro che mi vogliano. Io attualmente sono single”, ha dichiarato. “Se sono in cerca dell’amore? Sempre. Angelica? No, ho fatto un TikTok con una ragazza che sembra… Questa ragazza non si può dire chi è… Ho lasciato agli altri la facoltà di capire. Quella ragazza non è nessuna delle mie ex […]”.