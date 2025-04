Lutto nel mondo dello spettacolo: addio al celebre attore de Il Paradiso delle Signore

Una triste notizia ha scosso in queste ore il mondo dello spettacolo con particolare riferimento alla tv: è morto Andrea Savorelli, attore de Il Paradiso delle Signore.

Il mondo dello spettacolo perde un altro pezzo pregiato. Dopo l’addio al celebre volto de ‘I Cesaroni‘, ecco la tv salutare anche l’attore de ‘Il Paradiso delle Signore’, Andrea Savorelli. Il famoso protagonista dell’opera, infatti, è deceduto circa un mese fa ma la triste notizia della sua scomparsa è diventata nota solamente adesso.

Morto Andrea Savorelli: l’annuncio

Sono ore di grande tristezza per il mondo della tv e dello spettacolo. Infatti, è trapelata la tragica notizia della morte di Andrea Savorelli, celebre attore de ‘Il Paradiso delle Signore’. L’uomo aveva interpretato nell’opera Pietro Conti. La dipartita del volto dela piccolo schermo sembra essere avvenuta un mese fa ma solo adesso sua sorella lo ha salutato, annunciando, di fatto, il suo decesso.

Tramite una serie di stories social, la sorella di Savorelli ha prima citato scrittore Henry Scott Holland e successivamente ha scritto alcune parole decisamente inequivocabili: “Un mese senza te… Ti amo, ovunque tu sia, buon viaggio vita e luce mia”.

A fornire ulteriore conferma della morte dell’attore, anche una storia social pubblicata dal calciatore Federico Chiesa, ex Juventus e ora in forza al Liverpool, che evidentemente era legato a Savorelli. Chiesa ha condiviso una storia con scritto: “Riposa in pace Andrea. Ci mancherai”, il tutto accompagnato da una foto dell’uomo e un cuore.

Le apparizioni in tv di Savorelli

Nel corso della sua carriera, Savorelli ha interpretato il ruolo di Pietro Conti, figlio di Edoardo e Beatrice che nella serie ‘Il Paradiso delle Signore’. Nella quinta stagione è stato un personaggio centrale nella trama. Tra i vari ruoli avuti dall’attore si ricorda anche quello nella fiction ‘Doc – Nelle tue Mani’, dove aveva interpretato un personaggio secondario nel corso della seconda stagione.