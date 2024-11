Foto sospette e voci di gravidanza: Ilary Blasi e Bastian Muller aspettano un figlio? Tutti i dettagli sull’indiscrezione.

Ilary Blasi ha affrontato con inaspettata serenità l’incontro in Tribunale con l’ex marito Francesco Totti, incontro in cui c’è stata persino una stretta di mano. La ritrovata pace sarà dovuta ad una possibile gravidanza della conduttrice televisiva?

La conduttrice Mediaset, legata all’imprenditore tedesco Bastian Muller, secondo le indiscrezioni sarebbe in dolce attesa del loro primo figlio. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Ilary Blasi incinta? Le foto sospette

La voce della presunta gravidanza è partita da alcuni scatti pubblicati da “Diva e Donna”, in cui Blasi appare con un pancino sospetto e abbracciata dolcemente dal compagno.

La foto che ha fatto il giro del web mostra Ilary Blasi con un pancino pronunciato, mentre Bastian Muller, con un gesto tenero, le accarezza la pancia.

Questi dettagli hanno fatto esplodere il gossip, lasciando molti a domandarsi se la coppia stia davvero aspettando un figlio. Per Ilary, questo sarebbe il quarto figlio, dopo i tre avuti con Totti, e rappresenterebbe un nuovo capitolo della sua vita accanto al compagno tedesco.

Ilary Blasi: nessuna conferma né smentita

Non è la prima volta che Ilary Blasi preferisce non commentare i gossip sulla sua vita privata. La conduttrice è infatti nota per mantenere il riserbo su queste questioni e per evitare smentite dirette. Durante una precedente intervista, Blasi aveva dichiarato che “Una notizia smentita è una notizia data due volte“.

Al momento, né Ilary né Bastian hanno confermato o smentito le voci sulla gravidanza, lasciando i fan in attesa di ulteriori sviluppi.

I fan della conduttrice dovranno quindi aspettare per scoprire se questa nuova indiscrezione troverà conferma nei prossimi mesi. Non ci resta, quindi, che attendere nuovi indizi e indiscrezioni.