Al Grande Fratello c’è grande movimento sotto le coperte: dodici volte in una sola settimana! Le rivelazioni scottanti.

È scoppiata la passione al Grande Fratello e non accenna a placarsi. La coppia in questione è quella formata da Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato che, dalla breve esperienza nella casa del Grand Hermano, hanno ceduto ad effusioni sotto le coperte.

Dal loro ritorno alla Casa del GF italiano, i due hanno continuato avrebbero continuato a “scambiarsi coccole”, e le ultime rivelazioni sono sorprendenti!

Rivelazioni scottanti sul Grande Fratello

Secondo quanto riportato dalla giornalista Grazia Sambruna durante il talk show “361 Lounge”, una fonte anonima avrebbe svelato che i due concorrenti avrebbero utilizzato ben dodici profilattici nell’arco di una settimana.

Nel suo intervento, Grazia Sambruna ha rivelato al pubblico che Shaila e Lorenzo non si sono limitati a scambiarsi semplici effusioni.

“Ambasciatrice non porta pena: un uccellino mi ha cinguettato all’orecchio che Shaila e Lorenzo nell’ultima settimana, cioè in sette giorni, hanno fatto fuori DODICI PRESERVATIVI” #361Lounge#grandefratello



😈 pic.twitter.com/BuDilwDvLZ — GraceSomehow (@LaSambruna) November 12, 2024

“Un uccellino mi ha detto che nell’ultima settimana, cioè in sette giorni, Shaila e Lorenzo hanno fatto fuori dodici profilattici” ha dichiarato la Sambruna. “Ma perché? Perché sono bravi e lo fanno protetto, com’è giusto che sia” ha aggiunto con ironia la giornalista, scatenando le risate in studio.

Grande Fratello: svolta hot nella Casa

Alla notizia non sono mancate le reazioni. Cecilia Capriotti, presente in studio, ha espresso perplessità sull’atteggiamento della coppia all’interno della casa più spiata d’Italia: “Ok la storia d’amore, ma fare questo in una casa piena di telecamere? È giusto esternare la passione senza freni con la famiglia a casa che guarda?“.

Anche Simona Tagli ha voluto dire la sua: “Il perbenismo a volte non fa bene, ma devo dire che loro ribadiscono di non essere fidanzati e queste cose possono trasmettere un messaggio inappropriato” ha dichiarato.

La notizia ha portato molti a ironizzare su un possibile nuovo sponsor per il programma: Durex. Dopo l’episodio, numerosi fan hanno scherzato sui social, suggerendo che il brand potrebbe diventare lo sponsor ufficiale del reality nel prossimo anno.