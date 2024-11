Katherine Schwarzenegger e Chris Pratt sono diventati nuovamente genitori: è nato Ford Fitzgerald: “Siamo grati”.

La famosa e amatissima coppia di Hollywood, Katherine Schwarzenegger e Chris Pratt, hanno condiviso con i loro fan una lieta notizia.

Marito e moglie hanno dato il benvenuto al loro terzo figlio, Ford Fitzgerald Schwarzenegger Pratt. L’annuncio a sorpresa è arrivato nelle scorse ore, e migliaia di fan sono accorso per lasciare un augurio sotto il post della coppia.

Katherine Schwarzenegger e Chris Pratt: la famiglia si allarga

La coppia ha annunciato la lieta notizia attraverso un post condiviso sui social lunedì 11 novembre, rivelando ai fan la data di nascita del bambino, avvenuta l’8 novembre 2024.

“Siamo felicissimi di annunciare la nascita di nostro figlio, Ford Fitzgerald Schwarzenegger Pratt. Mamma e bambino stanno bene e i fratelli di Ford sono entusiasti del suo arrivo. Ci sentiamo così benedetti e grati. Love, Katherine e Chris” si legge sotto al post.

Chris Pratt, noto per i suoi ruoli in “Guardiani della Galassia” e “Jurassic World”, e Katherine Schwarzenegger, autrice e figlia dell’icona del cinema Arnold Schwarzenegger, sono già genitori di Eloise Christina, di 2 anni, e Lyla Maria, di 4 anni. Pratt è inoltre padre di Jack, 12 anni, nato dalla precedente relazione con l’attrice Anna Faris.

L’affetto dei fan dopo la lieta notizia

Il post ha riscosso grande successo, arrivando a oltre 200mila likes in poche ore.

Sotto al post non sono mancati i messaggi di auguri dei fan, ma anche di amici e colleghi. Infatti, hanno commentato l’annuncio due famose colleghe di Pratt, Karen Gillian (Nebula in Guardiani della Galassia) e Zoe Saldana (Gamora in Guardiani della Galassia).

Anche il famoso attore di Shazam, Zachary Levi, ha commentato il post scrivendo: “Congratulations brother!“.