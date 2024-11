Piero Pelù si scaglia contro il CEO di Tesla, Elon Musk, e prende una drastica decisione: “Mi dicono che sono un folle”.

Il famoso cantante, frontman dei Litfiba, ha preso una decisione drastica contro Elon Musk. Piero Pelù ha comunicato ai suoi fan che, in segno di dissenso civile, chiuderà il suo profilo X sulla piattaforma di proprietà del CEO di Tesla, X, ex Twitter.

La notizia è stata comunicata direttamente dall’artista attraverso i suoi profili Instagram e Facebook, dove ha spiegato le motivazioni alla base della sua scelta.

Ma scopriamo che cosa sta succedendo.

Piero Pelù contro Elon Musk: i motivi

Pelù ha manifestato il suo disaccordo per alcune dichiarazioni rilasciate dal miliardario americano, in particolare per quelle che ha definito “Pericolosissime dichiarazioni neo totalitarie e neo imperialiste“.

Nella sua dichiarazione, Pelù ha affermato: “Credo che oggi sia fondamentale dare dei segnali chiari di dissenso civile verso chi sta restringendo sempre più le nostre libertà personali anche attraverso le propagande politiche“.

Nel post pubblicato sui social continua: “Molti mi dicono che sono un folle a prendere questa decisione“.

Continua poi: “Dopo avere già ridotto a semplice vetrina la mia pagina FB ora chiudo X per un aperto dissenso verso chi la gestisce“.

Dove incontrare Pelù “nella vita vera”

L’artista ha approfittato dell’annuncio per fare un invito ai suoi numerosi follower: “Ai miei 450.000 amici dico vediamoci su Instagram e ai miei concerti, nei bar, nelle strade, nelle librerie dove la vita vera e tangibile ancora esiste“.

Una mossa audace, quella di Piero Pelù, che dimostra quanto il cantante sia attento alle questioni politiche e sociali internazionali.

Sotto al post del cantante sono arrivati centinaia di messaggi di sostegno dei fan per la coraggiosa decisione presa, e qualcuno ha persino dichiarato che seguirà il suo esempio.