Bianca Guaccero: “Ecco chi vince Ballando con le Stelle”

La storia con Giovanni Pernice ma anche un pronostico sul vincitore di Ballando con le Stelle: parla Bianca Guaccero.

Tra le super protagoniste dell’edizione in corso di Ballando con le Stelle, Bianca Guaccero ha raccontato la sua esperienza a Casa Chi sottolineando, oltre che l’evoluzione a livello di danza, anche alcuni passaggi sentimentali con il suo compagno di avventura, e ora anche nella vita, Giovanni Pernice, professionista della trasmissione.

Bianca Guaccero, la storia con Giovanni Pernice

Intervistata a Casa Chi, Bianca Guaccero ha avuto modo di raccontarsi a tuttotondo. Naturalmente non poteva mancare un passaggio sulla storia d’amore che sta vivendo con Giovanni Pernice.

Con grande semplicità, la conduttrice e attrice ha detto: “Comunque vada, qualsiasi cosa la vita ci riservi, posso dire che ho avuto la fortuna di trovare un uomo, che è Giovanni Pernice, che mi sta facendo diventare una persona migliore“.

Un concetto che la donna ha poi ribadito ancora: “Credo che quando hai accanto un amico, un compagno, un fratello, comunque, una persona che, invece, di affossarti, di essere invidioso di te, toglierti luce, questa luce, invece, te la vuole fare risplendere in maniera ancora più potente di quanto tu non faccia da solo. Quella persona diventa, allora, un valore aggiunto nella tua vita, se la incontri sei una persona fortunata e io mi sento una persona fortunata“.

Il pronostico su Ballando con le Stelle

E se si parla di come andrà a finire Ballando con le Stelle, ecco la bellissima Bianca fare un pronostico piuttosto generico: “All’inizio avevo un’idea, ma ora che abbiamo superato il giro di boa e stiamo già andando verso la fine, sono tutti, secondo me potenziali vincitori. Ballando è fatto di tante cose, c’è il ballo, c’è la storia personale, c’è il racconto, è come una storia d’amore”, ha dichiarato la donna.