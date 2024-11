“Parlava male di tutti”: attacco a Beatrice Luzzi dalla Casa del GF

Acceso confronto tra alcune concorrenti della Casa del Grande Fratello e Beatrice Luzzi, attuale opinionista in studio.

Come ogni anno, al Grande Fratello partono discussioni a distanza tra i concorrenti della Casa e lo studio con particolare focus, ovviamente, sugli opinionisti. Anche in questa edizione le cose non sono cambiate e a prendersi la scena durante l’ultima puntata sono state le ex Non è la Rai che hanno replicato a Beatrice Luzzi.

GF, le Non è la Rai vs Beatrice Luzzi

Nel corso dell’ultima puntata, le nomination dei concorrenti hanno generato non poche tensioni. In particolare ha destato qualche critica la decisione delle ex Non è la Rai, Pamela e Ilaria, di votare per Federica Petagna.

In questo senso tra le concorrenti c’è stato un battibecco che ha anticipato la discussione anche con lo studio e con Beatrice Luzzi.

Beatrice Luzzi

Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi, le due ex Non è la Rai, hanno deciso di nominare Federica Petagna avanzando come motivazione il fatto di essere una delle ultime arrivate. In questo senso le due hanno detto: “So che non te l’aspetti ma in questo tavolo ci sono ancora troppe persone che, dopo due mesi, è difficile nominare. Ma questo non può essere per te un peso, sei troppo intelligente per pensare che questa nomination sia per te come persona, ma è semplicemente il gioco”.

Al netto della replica della Petagna, a storcere il naso è stata l’opinionista Beatrice Luzzi.

L’attacco all’opinionista

Beatrice, vedendo le votazioni delle due ragazze, ha detto, senza mezzi termini, che la Petrarolo e la Galassi sarebbero due “voltafaccia”. In questo senso a richiesta di spiegazioni per tale termine, la Luzzi ha replicato: “In generale, nel corso della settimana parlate male e poi…”.

Da qui l’affondo di Pamela e Ilaria: “Parla lei che parlava male di tutti. Che mi frega di parlare male degli altri. E allora quando parli… anche tu sei stata concorrente e dovresti capire”.