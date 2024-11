Amici, la minaccia di Rudy Zerbi: “Sto pensando di sostituirti”

Dura presa di posizione del maestro Rudy Zerbi ad Amici. Il professore è intervenuto “minacciando” un allievo di sostituirlo.

Colpo di scena ad Amici con Rudy Zerbi che ha contattato Diego Lazzari spiegandogli di non essere soddisfatto di lui e delle sue idee sulla musica al punto di essere pronto a pensare ad una sostituzione. Tra i due c’è stato un confronto a distanza che ha portato il ragazzo ad uno sfogo importante all’interno della scuola.

Amici, Rudy Zerbi arrabbiato con Diego

Daytime infuocato ad Amici di Maria De Filippi dove Rudy Zerbi ha “minacciato” Diego Lazzari di sostituirlo. Il maestro è intervenuto in collegamento in casetta per parlare con il ragazzo spiegando la sua posizione e mostrandogli dei video di alcuni cantanti che potrebbero prendere il suo posto.

“Nel video ci sono tre ragazze che mi sono piaciute, tutte e tre. Le rivedrò e la mia preferita entrerà in casa. Sto pensando ad una eventuale sostituzione con te Diego […]”.

Il discorso è andato avanti e i due si sono scontrati a proposito di classifiche e di talento con posizione ben diverse che hanno portato il ragazzo ad utilizzare termini e modi errati per dire la sua e minacciando di volersene andare a prescindere dalla possibile sostituzione.

"Sto pensando a un'eventuale sostituzione…" Il prof Zerbi in collegamento con la casetta ha una comunicazione da fare a Diego #Amici24 pic.twitter.com/brlH0fpAHn — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 13, 2024

Lo sfogo e il confronto finale

Diego ha preso molto male le parole di Zerbi e si è sfogato in modo molto diretto nella casetta anche con i compagni. Successivamente ha espresso la volontà di andare via dalla scuola. La produzione gli ha quindi fornito la documentazione da firmare per andare via, cosa per il momento non avvenuta.

Successivamente Diego e Rudy si sono di nuovo sentiti con il ragazzo che è tornato, in parte, sui suoi passi chiedendo tempo al professore per dimostrargli che è in grado di scalare le classifiche e questo possa dargli piacere, aldilà di quelli che sono i suoi pensieri di base sull’argomento.

Il professore ha accettato le parole del ragazzo ma ha spiegato che farà comunque le sue valutazioni.