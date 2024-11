“Si è fatto il tagliando”: Alfonso Signorini diventa un caso

Cosa è successo ad Alfonso Signorini? Durante l’ultima diretta del Grande Fratello, alcuni utenti e telespettatori hanno notato un dettaglio…

Non solo le dinamiche movimentate al Grande Fratello. A prendersi la scena durante l’ultima puntata del reality è stato anche il presentatore, Alfonso Signorini. Il motivo? Un dettaglio legato al suo aspetto fisico che ha generato via social tantissimi commenti e interazioni e che ha creato grande ilarità al popolo del web.

GF, il dettaglio del sorriso di Alfonso Signorini

Nella puntata del Grande Fratello andata in onda martedì 12 novembre. gli spettatori e utenti del web non hanno prestato attenzione unicamente a quanto stava accadendo nella Casa ma si sono concentrati anche su alcuni dettagli relativi ad Alfonso Signorini. In particolare al suo sorriso…

Alfonso Signorini

Sul social, parecchi utenti e telespettatori di Canale 5 si sono soffermati sul viso del presentatore ed in particolare sul sorriso di Signorini.

Secondo alcuni, infatti, il buon Alfonso avrebbe dato una ritoccata ai suoi denti per avere un sorriso perfetto e da 10 in pagella.

Le reazioni

Dando uno sguardo ad alcuni post su X, ex Twitter, ecco tantissimi messaggi sul presentatore. “Ma solo io ho notato che i denti di Alfonso Signorini sono più bianchi del solito?”, ha domandato alla folla del web un utente.

Un altro ha ironizzato: “Cosa ha fatto Alfonso ai denti? Non lo so, parlava in modo diverso oppure l’ho notato solo io?”. “Ma si è fatto fare il tagliando?”, ha chiesto con ilarità un altro. Non è dato sapere cosa abbia combinato il presentatore ma, magari, potrebbe aver optato per uno sbiancamento o di qualche altro trattamento per avere un sorriso smagliante a prova di tv…

Staremo a vedere se nelle prossime puntate l’uomo vorrà svelare qualcosa in merito o lascerà che la vicenda passi in sordina senza dare alcun commento.