Mew accusata di aver fatto ritocchi al viso: la secca replica

L’ex allieva di Amici Mew è stata accusata di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica. La sua replica non si è fatta attendere…

In tanti l’hanno sostenuta ad Amici e adesso fanno il tifo per lei a Sanremo Giovani. Stiamo parlando della cantante Mew che è stata protagonista di uno strano episodio. La ragazza, infatti, dopo essersi esibita nella competizione musicale relativa al Festival, ha attirato l’attenzione degli haters per via di presunti ritocchi al viso…

Mew, le critiche per i presunti ritocchi

Nelle scorse ore è andata in onda, in seconda serata su Rai 2, la prima puntata di Sanremo Giovani. Tra gli artisti che hanno preso parte alla kermesse musicale anche l’ex allieva della scuola di Amici, Mew, ovvero Valentina Turchetto.

Al netto della bella canzone presentata, ‘Oh my God’, la ragazza è stata protagonista di una serie di critiche al limite dell’assurdo..

Maria De Filippi

La ragazza, dopo la sua esibizione, si è trovata a fare i conti con alcuni haters che l’hanno accusata di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica. Il motivo? Rispetto alla partecipazione ad Amici di qualche mese fa, secondo alcuni la giovane era “cambiata” in volto.

La replica

Sui social sono apparsi diversi commenti da parte di utenti convinti che la giovane Mew abbia ritoccato il volto. Per tale ragione, la diretta interessata ha voluto rispondere in modo molto netto facendo parlare una breve clip relativa proprio al periodo ad Amici.

“La gente che sotto il post di Sanremo scrive che mi sono fatta il botox. Io pazza morta ma tutto ok?”, ha risposto la giovane mostrando appunto il suo viso durante la partecipazione nella scuola più seguita d’Italia.

Come ben si vede dal contenuto condiviso dalla ragazza, la sua bellezza e i tratti del viso non sembrano cambiati per effetto di alcun trattamento estetico. Insomma, verso di lei una polemica inutile.