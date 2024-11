Elettra Lamborghini: “Mi piaccio da impazzire, fatto tutto da sola”

Si piace e non ha alcun problema a dirlo apertamente: Elettra Lamborghini si racconta ai fan a proposito della forma fisica ottenuta.

Seguitissima sui social e molto apprezzata per il suo essere diretta, Elettra Lamborghini ha risposto in queste ore ad alcune domande dei fan a proposito del suo fisico che negli ultimi tempi ha avuto, in positivo, una svolta. L’ereditiera è stata in grado, dopo un periodo sotto la supervisione di alcuni personal trainer, di ottenere risultati importanti in autonomia.

Elettra Lamborghini e il segreto del suo fisico

Parlando con i fan su Instagram, Elettra Lamborghini ha spiegato quale sia stato il segreto della sua trasformazione fisica che l’ha portata ad avere un corpo maggiormente asciutto e tonico.

“Gym due volte al giorno baby quando è possibile, sudare tanto, e se non senti dolore per me è come non essermi allenata”, ha detto l’ereditiera con sincerità e ironia.

E ancora sul proprio fisico a chi le ha chiesto se si sia fatta aiutare da qualcuno in termini di professionisti: “Fatto da sola, mi alleno da anni praticamente ogni giorno se riesco anche 2 ore… i personal mi hanno seguito anni fa all’inizio ma non mi hanno mai soddisfatta nei risultati che volevo, troppi pasti e non perdevo nulla…”, ha aggiunto.

“Mi piaccio da impazzire”

Elettra è poi entrata nel dettaglio del suo impegno per il corpo e ha detto: “Con l’informazione e con un po’ di esperienza ho trovato il mio equilibrio e dall’anno scorso ho notato un grandissimo cambiamento nel mio fisico, direi che ora sono nella mia migliore forma di sempre, mi piaccio da impazzire e sono sana come un pesce (ho fatto esami completi 2 settimane fa)!”.

In aggiunta al grande lavoro in palestra e all’attenzione per l’alimentazione, la Lamborghini ha precisato anche di aver fatto dei “trattamenti mirati” che “aiutano tantissimo, almeno 2 a settimana mi sgonfiano e rimodellano tantissimo”.