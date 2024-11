Icardi rompe il silenzio dopo la denuncia di Wanda Nara: “Violenza psicologica”

Grane in casa Wanda Nara-Icardi. Dopo la denuncia della donna ai danni del calciatore ecco la replica del bomber argentino.

Nuovo colpo di scena nell’affair tra Wanda Nara e Mauro Icardi. Nelle scorse ore la showgirl argentina aveva denunciato l’attaccante ex Inter che, adesso, è voluto uscire allo scoperto spiegando la sua verità su come stiano davvero le cose. Il bomber, attualmente infortunato al ginocchio, ha replicato con forza alle accuse dell’ex.

Icardi risponde alla denuncia di Wanda Nara

Sono giorni decisamente infuocati per quanto riguarda Wanda Nara e Mauro Icardi. La prima è stata protagonista di un gossip importante che la vedrebbe incinta della nuova fiamma, L-Gante. Il secondo, invece, sarebbe stato denunciato dalla sua ex a seguito di una lite.

Ma come stanno le cose? L’ex bomber dell’Inter ha voluto dire la sua…

Wanda Nara

Secondo quanto riportato da Matias Vazquez nel corso del programma della tv argentina Socios del Espectaculos, una fonte vicina al calciatore avrebbe riferito che Icardi si sentirebbe indignato per le parole dell’ex. In questo senso, il giocatore argentino avrebbe detto: “È un’esagerazione da parte di Wanda, non ho esercitato alcuna violenza in casa mia e ho i miei diritti. Porta tutto a livello mediatico e distorce tutto per il suo scopo personale”.

Icardi avrebbe poi fatto riferimento ad alcune chat che Wanda avrebbe mostrato in pubblico: “Mi ha esposto come un idiota al mondo intero quando ha mostrato il mio messaggio e questa è violenza psicologica“.

Wanda Nara è incinta?

A rendere tutta questa vicenda ancora più complicata, le voci che vorrebbero la showgirl argentina nuovamente incinta della sua nuova fiamma, L-Gante. Secondo le informazioni trapelate anche durante la trasmissione LAM pare che la bella Wanda possa essere in dolce attesa. Ad affermarlo era stata la giornalista Yanina Latorre che aveva raccontato: “Ho sentito L-Gante e mi ha detto che stanno aspettando la fine del primo trimestre”. Staremo a vedere se questa voce verrà confermata o meno.