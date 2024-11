Svolta inaspettata tra Wanda Nara e Mauro Icardi: lei lo denuncia per violenza di genere e tentato furto. Scopri che cosa è successo.

Wanda Nara e Mauro Icardi hanno da sempre avuto un rapporto turbolento, ma nessuno si aspettava una svolta simile. Nelle ultime ore è giunta la notizia secondo cui Wanda Nara avrebbe fatto una denuncia choc contro il suo ex marito, Mauro Icardi.

La showgirl lo avrebbe accusato di violenza di genere e tentato furto. La vicenda è emersa in seguito a una violenta lite che sarebbe avvenuta tra i due, proprio quando la showgirl è tornata a Buenos Aires dopo una fuga romantica con il nuovo compagno, L-Gante. Ma scopriamo i dettagli della vicenda.

Wanda Nara e Mauro Icardi: la violenta lite e il furto

Secondo quanto rivelato dal giornalista Pepe Ochoa al programma argentino LAM, Icardi avrebbe impedito a Wanda Nara di entrare nel loro appartamento a Buenos Aires, e ciò avrebbe provocato una discussione accesa. La denuncia arriva anche per la presunta sottrazione di 70mila dollari, che Wanda accusa l’ex marito di averle rubato.

Quando Wanda Nara è rientrata a Buenos Aires, si è recata a Chateau Libertador, un quartiere residenziale dove viveva con Mauro Icardi.

Secondo le testimonianze, anche le figlie della coppia, Isabella e Francesca, sarebbero state coinvolte, con Icardi che avrebbe tentato di portarle con sé in Europa. A causa di questo comportamento, Wanda Nara ha deciso di denunciare l’ex marito per “violenza di genere” e per il furto di una somma considerevole di denaro, 70mila dollari, di cui sospetta Icardi sia responsabile.

Il divorzio e la prima udienza fissata

Il processo di divorzio tra Wanda Nara e Mauro Icardi sta per entrare nel vivo, con la prima udienza fissata per il 15 novembre. Durante l’udienza, che segnerà l’inizio ufficiale del divorzio, Icardi sarà obbligato a presentarsi e ad astenersi da qualsiasi comportamento intimidatorio nei confronti della sua ex moglie. La situazione tra i due sembra destinata a prolungarsi ancora, con il calciatore che dovrà anche consentire a Wanda di rientrare nel suo appartamento.

Nel frattempo, la modella sembra aver trovato un nuovo amore. Dopo l’ennesima separazione da Icardi, la showgirl ha ufficializzato la relazione con il cantante L-Gante.

In più, secondo alcune voci, Wanda sarebbe anche incinta del cantante, e il giornalista Pepe Ochoa ha rivelato che la showgirl aspetterebbe il suo primo figlio con il nuovo compagno.