L’attrice di Gossip Girl, Chanel Banks, è scomparsa per due settimane. La svolta inaspettata sul giallo. Scopri cosa è successo.

Dopo due settimane di sparizione, l’attrice Chanel Banks, nota per aver recitato nella famosa serie televisiva Gossip Girl, è stata ritrovata sana e salva.

La 36enne, famosa anche per apparizioni in serie come Blue Bloods, era stata vista l’ultima volta a Los Angeles il 30 ottobre 2024. L’allarme per la sua scomparsa era scattato immediatamente tra familiari e amici, e ha portato a un’intensa ricerca che si è conclusa nelle scorse ore

Gossip Girl: le strane circostanze della sparizione di Chanel Banks

I familiari di Banks erano particolarmente in ansia per la sua assenza, dato che non trascorreva mai molto tempo senza contatti.

La cugina Danielle-Tori Singh aveva espresso il suo timore dichiarando alla stampa: “Non passano mai più di 48 ore senza che Chanel mi contatti o parli con sua madre. Questa situazione ci ha allarmato profondamente“.

Singh aveva anche sottolineato le sue preoccupazioni riguardo al comportamento del marito di Banks, che, secondo lei, non avrebbe collaborato nelle ricerche.

In un post sui social, la cugina aveva notato che il marito sembrava addirittura rimuovere i volantini con le informazioni sulla scomparsa di Banks dalle auto e dalle aree pubbliche.

Il ritrovamento in Texas

Secondo quanto riportato dal New York Post, Chanel Banks è stata ritrovata in Texas grazie all’intervento delle autorità locali e della polizia di Los Angeles.

'Gossip Girl' and 'Blue Bloods' actress Chanel Banks was found safe in Texas on Monday after her family reported her missing, police confirmed. https://t.co/Us3KPTLoCx — Entertainment Weekly (@EW) November 14, 2024

Non sono stati resi noti dettagli sulle circostanze che hanno portato Banks a trovarsi in Texas, ma fonti della polizia hanno assicurato che l’attrice è in buone condizioni di salute e che non sembrano esserci segni di comportamenti illeciti o sospetti alla base della sua scomparsa.

Sui social, tuttavia, circolano teorie secondo cui l’attrice non sia stata trovata e che la notizia sia falsa.

I fan sono in attesa di ulteriori notizie sui motivi della scomparsa temporanea dell’attrice.