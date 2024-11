“Vergogna, siete sospesi”: Alessandra Celentano furiosa ad Amici

Raffica di votacci da parte della maestra Alessandra Celentano ad Amici dopo un’interrogazione. Arriva la sospensione.

Colpo di scena ad Amici dopo una interrogazione ai ballerini da parte della maestra Alessandra Celentano. L’esito disastroso del “test” della professoressa verso gli allievi ha portato la severa insegnante a prendere una drastica decisione anche a seguito di alcune reazioni che non le sono andate a genio.

Amici, l’interrogazione della prof Alessandra Celentano

Che Alessandra Celentano sia molto severa ad Amici è noto. Forse, però, alcuni allievi non immaginavano tanto. Nel corso dell’ultimo daytime andato in onda su Canale 5, infatti, a seguito di un’interrogazione a sorpresa ai ballerini sono arrivate importanti decisioni da parte della maestra.

Alessandra Celentano

Dopo aver fatto entrare in studio tutti i ballerini, la maestra Celentano ha voluto fare un’interrogazione a sorpresa. Piano piano ci sono state domande per tutti gli allievi ma l’esito è stato lo stesso: totale, o quasi, “ignoranza”.

La professoressa si è molto arrabbiata e ha dato voti bassissimi: “Zero, zero, uno. Vergogna ragazzi. Trovo inconcepibile che dei ballerini non sappiano la teoria e la storia della danza”.

La reazione e la sospensione

Dopo una prima fase di confronto tra maestra e allievi, però, gli stessi ragazzi si sono trovati a commentare l’interrogazione fallimentare. Alcuni di loro si sono lasciati andare anche a qualche risata per via della figura fatta.

Proprio la risata di alcuni di loro ha portato la Celentano a tornare davanti ai ragazzi e sbottare nuovamente: “Io trovo molto grave che abbiate riso per quanto accaduto. Dovete studiare. Penso sia una mancanza di rispetto per il lavoro che facciamo Anzi, sapete cosa vi dico. Per quanto riguarda i miei tre (allievi ndr): siete sospesi!“.

Sebbene non sia chiaro il tipo di provvedimento, pare che ai ragazzi della maestra sia stata sospesa la maglia. Probabile che nelle prossime ore ci saranno novità.