Patrizia Rossetti allo scoperto: il cambio di carriera per “colpa” di Maria De Filippi

La famosa regina delle televendite Patrizia Rossetti ha ripercorso alcune delle tappe della sua carriera: dal ruolo di Berlusconi alla De Filippi.

L’Italia del piccolo schermo la conosce ormai da anni, e per tanti è la regina delle televendite. Stiamo parlando di Patrizia Rossetti che dopo aver fatto parlare mesi fa riguardo a presunti dissapori con Giorgio Mastrota, è tornata protagonista di una bella intervista al Corriere della Sera durante la quale ha ripercorso le tappe della sua carriera. Particolare focus su una scommessa di Berlusconi ma anche sul ruolo che, in parte, ha giocato Maria De Filippi nel suo “lento sparire” dalla televisione.

Patrizia Rossetti, la scommessa di Berlusconi

Nel corso dell’intervista al Corriere della Sera, Patrizia Rossetti ha ripercorso gli anni di carriera vissuti. la donna ha spiegato: “Ci ho messo trent’anni a conquistarmi la posizione”. E raccontando ancora alcuni aneddoti, ecco quello su Silvio Berlusconi e le televendite.

Patrizia Rossetti al GF – www.donnaglamour.it

“Un rapporto che dura da 40 anni. Non mi sono fatta mancare niente”, ha detto la donna parlando di tutte le televendite che ha promosso. “Prodotti di bellezza, abiti, pentole. Ho detto dei no: le pellicce non le avrei vendute, ho parlato con il cliente e spiegato che sarebbe stato meglio anche per loro avere qualcuno che si appassionasse”.

Da qui il retroscena: “Sono stata la prima ad andare in diretta con un gioco dedicato agli assorbenti, quando ancora erano tabù. Silvio Berlusconi ci vinse una scommessa: Publitalia mi propone di fare la telepromazione, spiegano che era stato Berlusconi a indicarmi. A una cena poi il presidente mi dice: ‘sai che con il cliente avevo scommesso che sarebbe andata bene? Ho vinto 100 milioni di lire’. E io: ‘presidente, li divida anche con me!’. Lui: ‘Patrizia, lei ha il suo cachet’. Ci siamo fatti una risata”.

Il cambio di carriera con l’arrivo di Maria De Filippi

In quegli anni, la Rossetti era davvero un volto di punta ma le cose cambiarono “per colpa” di Maria De Filippi.

A spiegare cosa accadde è stata la stessa donna: “Hanno proprio cancellato la trasmissione. Bum. Cambiava il direttore, il palinsesto venne modificato anche perché stava per partire un altro programma. Sarebbe andata in onda Maria De Filippi e la scelta della rete era puntare in quella direzione. Una scelta strategica, non l’ho mai vissuta come personale e non lo è stata”.

“Ci sono rimasta malissimo. Sono passata dal vivere in studio ad avere un sacco di tempo libero. Allora me ne sono fatta una ragione e ho iniziato a uscire, a godermi la vita. C’era solo il lavoro, poi la botta: ho capito che la vita viene prima”, ha ammesso la Rossetti.