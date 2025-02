Una conversazione nella sauna del Grande Fratello ha attirato l’attenzione dei telespettatori. Shaila Gatta nel mirino di due concorrenti.

Solamente pochi giorni fa è stata protagonista di un nuovo caso all’interno della Casa. Adesso, Shaila Gatta è finita nuovamente nel mirino di alcuni concorrenti del Grande Fratello. In questo senso, però, solo a distanza. Iago e Javier, infatti, si sono ritrovati a parlare della donna mentre erano in sauna. I loro pareri non sono passati inosservati.

Grande Fratello, Iago e Javier contro Shaila

Indubbiamente a movimentare l’edizione in corso del Grande Fratello, fino ad ora, c’è stata soprattutto Shaila Gatta. La ragazza, tra modi di fare e la controversa relazione con Lorenzo Spolverato, ha dato “argomenti” al pubblico di Canale 5 e al mondo social.

Eppure, adesso, a qualcuno gli atteggiamenti della donna non vanno più bene…

Grande Fratello logo

Nelle ultime ore, infatti, Iago Garcia e Javier Martinez, anche loro concorrenti nella Casa, si sono ritrovati a parlare della Gatta mentre si trovavano in sauna.

I due uomini non hanno usato certo giri di parole e per descrivere l’ex Velina si sono avventurati a dei commenti che i telespettatori non hanno troppo gradito. Alcune frasi, infatti, sono state al limite dell’insulto.

Il video e le reazioni

“Su Shaila si vede proprio un cambiamento, ma anche fisico, è una donna che adesso anche fisicamente mi sembra una…”, ha detto Iago senza finire la frase.

Javier, ascoltando l’amico, si è detto dello stesso avviso: “Se penso a quanto mi piaceva abbracciarla, stare con lei, ora la penso e dico: ‘No, non vorrei'”. E ancora i due: “I suoi atteggiamenti non mi svegliano nessuna sensualità, io vedo semplicemente la volgarità del gesto, perché ci sono ragazze che non mi interessano in assoluto ma che vedo sensuali, come Chiara o altre della casa. Però, lei proprio no”.

Le parole dei due uomini, condivise anche in alcune clip video sui social, hanno trovato diverse reazioni negative. Shaila, infatti, sebbene non sia proprio amata dal grande pubblico, resta comunque una donna e certi atteggiamenti da parte dei due concorrenti sarebbero potuti essere evitati.