Brutta lite tra Patrizia Rossetti e Giorgio Mastrota. I due “maestri” delle televendite ai ferri corti dopo un particolare episodio.

Da una parte il re incontrastato delle televendite, Giorgio Mastrota, dall’altra colei che per tanto tempo è stata la regina nello stesso campo, Patrizia Rossetti. I due, da sempre in buoni rapporti, sarebbero invece ora in contrasto. Anzi, tra loro ci sarebbe stata una lite furiosa non appena la donna è uscita dal GF Vip.

Patrizia Rossetti furiosa con Giorgio Mastrota

Patrizia Rossetti

Come anticipato, Patrizia Rossetti sarebbe andata su tutte le furie con il collega Giorgio Mastrota appena uscita dalla casa del Grande Fratello Vip. Cosa è successo? Dietro a queste tensioni tra i due ci sarebbero questioni lavorative e, ovviamente, di televendite.

A raccontare il retroscena è Deianira Marzano – citata da diversi media come Il Mattino – che riporta la segnalazione di una seguace. Da quanto si apprende Patrizia avrebbe avuto dei contratti lavorativi in standby per alcune televendite: “A quanto pare però, il collega (Mastrota) le ha soffiato il posto ed è successo il putiferio. Lei lo ha chiamato e gli ha fatto una mega sfuriata perché sembrerebbe sia stato proprio lui a far saltare i contratti pensando che Patrizia sarebbe rimasta più a lungo al GF Vip e lui avrebbe preso il suo posto in queste televendite”.

Insomma, la donna si aspettava di poter lavorare una volta uscita dalla Casa ma, tutti i suoi progetti sarebbero andati in fumo per colpa di Mastrota.

Di seguito, invece, il recente post Instagram del GF Vip con l’uscita dalla Casa della donna e l’ingresso in studio dopo l’eliminazione:

