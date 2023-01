Parole piuttosto dure nei confronti di Soleil Sorge. A parlare è Gianmarco Onestini, fratello di Luca, attuale concorrente del GF Vip.

Si è presa la scena sostituendo al GF Vip Sonia Bruganelli, ma Soleil Sorge non ha convinto tutti nel ruolo di opinionista. In modo particolare – e onestamente non c’erano dubbi sul suo giudizio – Gianmarco Onestini, fratello di Luca, ex della ragazza e attuale concorrente del reality. Il ragazzo, parlando a Novella 2000, si è espresso in modo piuttosto duro con la giovane influencer.

La frecciata di Onestini a Soleil Sorge

Soleil Sorge

Il clima infuocato tra Soleil Sorge e “gli Onestini” nasce, chiaramente, dal passato tra la ragazza e Luca ma anche da alcuni commenti della donna riguardo al comportamento dell’ex all’interno della Casa ed in particolare al rapporto con Nikita.

Alla domanda su un parere sul ruolo di Soleil come opinionista al posto di Sonia Bruganelli, Gianmarco Onestini ha risposto diretto e duro: “Bocciata”. E ancora: “Secondo me si è dimostrata non adeguata al ruolo perché incapace di essere obiettiva, dominata com’è da rancori personali. Interpellata sul rapporto tra Luca e Nikita non è stata neppure in grado di esprimere un pensiero proprio, ma si è limitata a riportare commenti letti in fretta su Twitter. Inoltre, ha dimostrato di non essere informata sulle dinamiche della Casa, tanto che Luca è stato costretto a ricordarle come fossero andate realmente le cose”, le parole riprese da gossip.it.

Passando poi a parlare di questioni personali, Gianmarco ha raccontato un po’ di sé: “Adesso vivo a Madrid, ho aperto in società un ristorante messicano, ‘No mames way’, in pieno centro”. Ma non solo. Il ragazzo fa anche molto altro: “Continuo a lavorare a Telecinco e sto collaborando con la Warner Musica come attore in alcuni video clip musicali. In Italia al momento sto lavorando tutti i martedì a Pomeriggio 5. Nel frattempo continuo a lavorare come modello e ho appena fatto il giudice a Linda Espana (la Miss Italia spagnola) a Malaga”.

Di seguito un vecchio post Instagram con entrambi i fratelli Onestini:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG