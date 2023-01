Caos attorno alla cantante Madame e al caso delle false vaccinazioni. La donna ha rimosso il post nel quale spiegava la situazione.

Indubbiamente è uno degli argomenti caldi delle ultime ore: Madame e il caso dei falsi vaccini. La cantante, nella giornata di ieri, aveva pubblicato un post su Instagram nel quale raccontava la sua verità sull’accaduto e sull’indagine che la vede coinvolta. La donna aveva spiegato la sua paura e quella della famiglia nei confronti dei medici ma poi aveva dato un messaggio positivo invitando a fidarsi delle persone giuste. Oggi, a sorpresa, il passo indietro.

Madame, nuovo capitolo della vicenda falsi vaccini

Madame

Dopo aver fatto tanto scalpore con il suo ultimo post, Madame ha deciso di fare un passo indietro o, comunque, cercare di far smettere tutto questo caos che si è generato attorno a lei. Attraverso una storia su Instagram la donna ha spiegato: “Tolgo l’ultimo post per dare spazio al nuovo progetto e lasciando che l’indagine faccia il suo corso”.

“I dettagli legati al caso non ho potuto darli perché sono appunto sotto indagine ed è in quella sede che se ne dovrà discutere”, ha scritto ancora facendo riferimento alle sue parole precedenti relative al caso dei falsi vaccini. “Ne riparliamo in caso a processo finito, ora aggiungere altro è superfluo, tocca aspettare gli esiti. Mi spiace per tutto quello che sta succedendo. Vediamo come andrà, per ora avanti tutta che c’è tanto tanto da viversi. Tutto ‘il bene nel male’. Un abbraccio”.

A questo punto andrebbero interpretate le sue parole. Non si capisce se si tratti di un passo indietro rispetto all’invito finale di ieri a vaccinarsi e al “non aver paura”. O se, semplicemente, si tratta di un modo per resettare anche via social e cercare di spostare l’attenzione su altri argomenti, magari musicali.

Di seguito quello che, al momento, resta il suo unico post presente sulla sua pagina Instagram:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG