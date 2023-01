Problemi in arrivo per Antonino Spinalbese? Uscito dal GF Vip per motivi di salute, l’uomo si sarebbe messo in contatto con una ex vippona…

Dentro la Casa ma anche fuori. Il GF Vip fa sempre parlare. Un’edizione davvero scoppiettante quella condotta quest’anno da Alfonso Signorini e che ogni giorno si arricchisce di nuove vicende. L’ultima coinvolge Antonino Spinalbese che, uscito la notte del 31 dicembre scorso per motivi di salute, potrebbe essere finito nei guai per aver contattato una ex vippona…

Antonino Spinalbese: guai in arrivo al GF Vip?

Antonino Spinalbese

Potrebbero presto esserci delle novità per quanto riguarda Antonino Spinalbese. Come anticipato, e come è noto, l’uomo è dovuto uscire dalla Casa del GF Vip per qualche giorno per questioni di salute.

Dall’ospedale, l’ex di Belen Rodriguez si sarebbe, però, messo in contatto con qualcuno con cui non avrebbe dovuto. Di chi stiamo parlando? Di Ginevra Lamborghini… L’ex vippona e l’hair stylist, secondo quanto riportato da Alessandro Rosica – Investigatore social -, si sarebbero sentiti spesso, cosa che sarebbe vietata dal regolamento. Per la precisione, questo quanto scrive il noto esperto di gossip sempre molto attendibile: “In questi giorni Antonino e Ginevra si sono sentiti spesso (non potrebbero). Non si sono visti ovviamente. Antonino rientrerà a breve nella Casa”.

Chiaramente, appare scontato che Antonino possa aver sentito la necessità, visti i problemi di salute avuti, e la solitudine in ospedale, di sentire amici e parenti in questi giorni. Appare strano che, però, si sia lasciato andare a contatti proprio con Ginevra con cui c’era del tenero e che ha preso parte come lui al programma fino a poco tempo fa.

In passato alcuni concorrenti a cui era capitato qualcosa di simile erano poi stati puniti perché avevano portato nella Casa informazioni dall’esterno.

Staremo a vedere se e cosa accadrà a Spinalbese una volta fatto l’ingresso bis nella dimora del noto reality guidato da Alfonso Signorini.

Di seguito un post Instagram del GF Vip con l’uomo collegato proprio dall’ospedale:

