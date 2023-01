Simpatico filmato diventato virale da parte di Chiara Ferragni che ha pubblicato alcune foto di quando era più piccola riscuotendo grande successo.

Regina dei social e non è una novità. Anche in questo pomeriggio, Chiara Ferragni ha confermato di essere seguitissima e amatissima dai suoi fan. La moglie di Fedez ha pubblicato su Tik Tok un simpatico filmato nel quale, con una serie di foto del passato, ha mostrato la sua trasformazione da quando era giovane ad oggi. I seguaci sono rimasti colpiti dagli scatti e hanno anche notato una particolare somiglianza.

Chiara Ferragni, le foto da adolescente sono virali

Chiara Ferragni 2020

In ogni cosa che fa ha successo. Specie se si tratta dei contenuti pubblicati sui suoi social. E anche il recente video su TikTok pubblicato da Chiara Ferragni non è stato da meno.

In una clip un po’ nostalgica, la nota imprenditrice digitale ha fatto vedere una serie di foto di quando era adolescente denominandole “teenage dirtbag photos”. La biondissima moglie di Fedez ha mostrato gli scatti del passato che hanno subito scatenato i fan.

Davvero numerosi i commenti arrivati nel giro di pochissimo tempo alla influencer. In modo particolare alcuni utenti di Tik Tok hanno notato come la Ferri fosse identica alla cantante Avril Lavigne ma anche all’attrice celebre per Gossip Girl, Blake Lively. (in realtà al suo personaggio, Serena Van Der Woodsen).

“Troppo Avril Lavigne, uguale a lei”, ha scritto un utente. “Che glow up che hai fatto”, ha scritto, invece, un altro sottolineando il miglioramento avuto nel corso degli anni dalla donna.

Non manca anche qualche giudizio un po’ negativo ma non strettamente nei confronti di Chiara: “Non siamo brutte, siamo solo povere”.

Insomma, ogni contenuto della Ferragni è sempre di successo, almeno in termini di numeri di visualizzazioni e di interazioni.

Di seguito anche il post su Tik Tok della nota influencer con tutti i commenti:

