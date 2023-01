Ormai non ci stupiamo più per quello che accade all’interno della Casa del GF Vip. Protagonisti nella notte anche Giaele De Donà e Andrea Maestrelli. I due si sono divertiti insieme agli altri concorrenti e hanno dato vita ad un siparietto decisamente “piccante” con un bacio molto appassionato…

Momento di gioco ma anche di passione all’interno della Casa del Grande Fratello Vip dove Giaele De Donà e Andrea Maestrelli hanno accettato con piacere di darsi un bacio appassionato durante il famoso gioco della bottiglia.

In realtà, come si capisce dalle dichiarazioni successive, pare che quel gesto d’affetto sia stato molto più di una semplice “penitenza” del momento.

I vipponi, come detto, si sono ritrovati di notte per scherzare e giocare. Qui la parola è stata presa da Nicole Murgia che, rivolgendosi a Maestrelli ha detto: “Andrea ora devi dare un bacio, però di quelli seri, a Giaele”. Un’idea che il ragazzo ha accettato con grande entusiasmo.

Tra i due è quindi scattato un bacio che si è trasformato in una effusione decisamente appassionata. Fatto che ha generato le reazioni dei presenti.

Tra questi Alberto De Pisis ha detto: “Ci stavi forse prendendo gusto?”, rivolto a Giaele. Domanda alla quale l’influencer ha risposto sorridendo: “Un po sì, è vero”.

Ma proprio questa effusione molto sentita ed, evidentemente, gradita, ha scatenato l’indignazione dei telespettatori e dei social. Proprio questi hanno ricordato che la ragazza è sposata e che già ad inizio dell’edizione del reality era stata protagonista di situazioni simili che avevano creato non poche polemiche.

Insomma, i “casi” all’interno del GF Vip non mancano di certo. Vedremo se questo bacio porterà successivi risvolti.

Di seguito anche il post su Twitter condiviso da un utente che ha osservato con grande attenzione tutta la scena:

