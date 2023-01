Cosa succede tra Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez? Pare che i due siano in crisi. Eppure sulla mano di lei è spuntato un anello…

Si sono moltiplicati i rumors su una presunta crisi di coppia tra il noto calciatore Cristiano Ronaldo e la sua compagna Georgina Rodriguez. Molti credono che il loro rapporto sia diventato solo di “convenienza”. In queste ore, però, sulla mano della donna è apparso un anello davvero molto costoso che potrebbe avere un importante significato…

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez in crisi: e quell’anello?

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez

Cosa succede tra Cristiano Ronaldo e la sua Georgina Rodriguez? I due sarebbero in crisi anche se, come ormai noto, si sono appena trasferiti in Arabia per via della nuova esperienza all’Al-Nassr del calciatore.

Il cinque volte Pallone d’Oro ha deciso di cambiare radicalmente la sua carriera e di finire con un contratto faraonico. Contratto che – non che ne avesse bisogno – gli ha dato anche modo di regalare un anello decisamente costoso alla sua dolce metà. Magari in “segno di pace”.

Infatti, nonostante i tanti rumors che circolano sulla crisi tra i due, pare che l’asso portoghese abbia regalato alla sua compagna un anello in oro bianco con zaffiro al centro tempestato da diamanti. Come scrive Tuttosport, infatti, la modella, 28 anni, ha indossato anche nel corso della giornata di presentazione del giocatore nella nuova squadra, tale gioiello che dovrebbe essere un Cartier. Il suo costo? La bellezza di 696.130,04 euro.

Non solo. Sempre secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo, i meglio informati hanno riferito che la Rodrigeuz abbia mostrato nelle prime ore di “presenza” a Dubai anche altri gioielli molto costosi. Una collana di rubini da 290 mila euro ma anche un bracciale da 174 mila. Tra gli altri accessori portati anche altri anelli e bracciali del valore di 58mila euro e 100 mila.

Di seguito anche alcuni post Instagram della presentazione di CR7 dove era presente anche Georgina con indosso l’anello:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG