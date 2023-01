Spavento per Chiara Ferragni che ha dovuto fare i conti con qualche problema, forse di salute, legato alla cagnolina Matilda.

Momenti di forte agitazione in casa Ferragnez dove Chiara Ferragni ha ammesso di non essere stata molto serena nelle ultime ore a causa della salute di Matilda, la simpatica cagnolina di famiglia. Per fortuna, però, sembra che le cose stiano ora andando per il verso giusto.

Chiara Ferragni: paura per ‘Mati’

Chiara Ferragni

Dita incrociate e sorriso stampato sulla faccia. Così si è mostrata in queste ore Chiara Ferragni che, evidentemente, adesso è più serena dopo la grande paura avuta. Infatti, la cagnolina di casa Ferragnez, Matilda, pare essersi ripresa, probabilmente, da una problematica di salute.

La giovane imprenditrice digitale ha raccontato ai suoi fans: “Sono contentissima, ma ci siamo presi un bello spavento con Mati”. E ancora: “Ma adesso sembra essere tutto sotto controllo, speriamo bene”.

Non è dato sapere, ad ora, cosa sia accaduto alla cagnolina anche perché la Ferri non è entrata nei dettagli e non ha svelato cosa fosse successo all’amichetta a quattro zampe.

Quello che è certo è che la bionda moglie di Fedez è legatissima a Matilda che è al suo fianco da quando la sua carriera social ancora non era decollata del tutto.

In passato, la cagnolina aveva già dovuto fare i conti con un problema fisico, addirittura un tumore, ma era riuscita vincere la sua battaglia.

Famoso, poi, anche il compleanno numero 12 della ‘Mati’ che era stato festeggiato alla grandissima in casa Ferragnez: “Buon dodicesimo compleanno alla mia prima figlia e alla mia guerriera che due anni fa ha sconfitto il cancro ed è ancora con noi nonostante le probabilità e ci rende la famiglia più felice. Sono grata per tutto il tempo che passiamo insieme”, aveva detto Chiara all’epoca sul suo tenero bulldog francese.

Di seguito anche un vecchio post Instagram dove la piccola Vittoria gioca con la cagnolina:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG