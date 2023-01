Dopo le polemiche dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle, aumentano i rumors sul possibile addio di Selvaggia Lucarelli. E al suo posto…

Sebbene nelle scorse ore Milly Carlucci abbia provato, a modo suo, a mandare un “messaggio di pace” tra tutti i protagonisti di ‘Ballando con le Stelle’, non si placano i rumors sul futuro incerto di Selvaggia Lucarelli per le prossime edizioni del programma. Sembra, infatti, che dopo le polemiche dell’ultima annata, la giornalista potrebbe perdere il posto da giudice. A sostituirla potrebbe essere un volto ben noto al pubblico di Rai 1…

Selvaggia Lucarelli sostituita a Ballando con le Stelle?

Come detto, pare proprio che la durissima edizione appena finita di Ballando con le Stelle possa portarsi dietro degli effetti davvero clamorosi. Sebbene si tratti, per ora, solo di indiscrezioni, sembra che Selvaggia Lucarelli possa perdere il posto da giudice nel programma. Al suo posto si parla di Sara Di Vaira, ex insegnante della trasmissione e da quest’anno tribuna del popolo insieme al collega Simone Di Pasquale e Rossella Erra.

A riportare la news è Alberto Dandolo sul settimanale Oggi. Da quanto si apprende Sara si sarebbe mossa in prima persona per prendere il posto della Lucarelli. Tra l’altro, pare che la stessa Di Vaira sarebbe stata pronta già in passato a sostituirla nella triste serata in cui la giornalista aveva perso la madre ma aveva comunque scelto di prendere parte al programma con grande professionalità.

Sull’ipotesi addio, tra l’altro, la penna graffiante, in passato, aveva detto a Fq Magazine: “Sono abituata a non ragionare a mente calda. Ci sono state altre due o tre edizioni in cui ho pensato ‘questo è l’ultimo anno, si è esaurita la vena’. Poi però si rielabora, si ridimensionano le cose anche perché è un gioco, sebbene si intrecci con la vita privata e la propria dignità professionale, non poco. Ora c’è il furore della delusione, non so cosa farò, anche perché con la produzione dovremo confrontarci sull’accaduto”.

Di seguito, invece, uno degli ultimi post social su Instagram della trasmissione a proposito dell’ultima edizione vinta da Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca:

