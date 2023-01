Ancora accuse di “portare sfortuna” nei confronti di Nikita Pelizon: il gesto contro di lei non è passato inosservato al GF Vip.

Nuovo anno, vecchie “storie”. Protagonista, suo malgrado, Nikita Pelizon accusata da una sua coinquilina di portare sfortuna. La ragazza, di nuovo, è vittima di un altro gesto, questa volta da parte di Nicole Murgia, per il quale, adesso, il GF Vip potrebbe prendere provvedimenti.

Nikita Pelizon, il gesto al GF Vip contro di lei

Nikita Pelizon

I fatti, diventati virali sui social, hanno visto, come detto, protagonista Nicole Murgia. La ragazza si trovava in cucina con Luca Onestini e Oriana Marzoli e, al passaggio di Nikita Pelizon, si è lanciata alla spalle del sale.

Come noto, il lancio del sale è uno dei gesti scaramantici che serve per allontanare la sfortuna. L’episodio fa seguito a quanto già accaduto in passato con Elenoire Ferruzzi che aveva accusato Nikita di portare male. La star aveva addirittura sputato a terra al passaggio della donna.

L’episodio attuale non è passato inosservato e ha fatto storcere il naso anche a Oriana e Luca che stavano parlando con chi ha compiuto il gesto.

Sui social sono in molti a chiedere provvedimenti per la Murgia, magari un televoto immediato o una squalifica. Staremo a vedere se il GF Vip farà qualcosa a proposito. Molto probabile che l’episodio venga discusso nella prossima puntata.

Di seguito il filmato di un utente su Twitter:

Beh… quando e TROPPO.. È DAVVERO TROPPO….

Nicole..al passaggio di Nikita… butta il sale in terra.. e dietro le spalle…SPERO CHE ANCHE QUESTO NON VENGA INSABBIATO DAL GRANDE FRATELLO…

DONO DISGUSTATA…#gfvip7 pic.twitter.com/SKbySv6nGi — `²“°³¤»¸®SuSy®¸»¤³°“²` (@Susy__Susy) January 5, 2023

