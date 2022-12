Attrice, WAGS e concorrente del GF VIP: stiamo parlando di Nicole Murgia! Scopriamo chi è, dalla biografia alla vita privata, passando per il matrimonio…

Ha sempre avuto un debole per il mondo dello spettacolo, ed è riuscita a lavorare su importanti set come quello di Don Matteo. Ma nel curriculum vanta anche altri importanti ruoli da attrice, e nella sua vita ci sono due uomini che fanno parte del calcio che conta. Vi sveliamo chi è la bellissima concorrente del Grande Fratello Vip 6 Nicole Murgia, dalla biografia alla vita privata!

Chi è Nicole Murgia, la biografia

Nata a Roma, il 22 febbraio 1993, Nicole Murgia ha una ‘componente’ sarda nel cuore. Il padre è originario di Monti, paese in provincia di Sassari. Nota per essere un’affermata attrice, lo è anche per essere la splendida moglie di un calciatore…Nella su storia familiare, però, il pallone è ingrediente importante: suo fratello minore, infatti, è Alessandro Murgia, centrocampista ex Lazio tra le altre squadre.

Il suo debutto è avvenuto nella serie televisiva Don Matteo 2, in cui ha interpretato il ruolo di Lalla. Il debutto al cinema, invece, è stato nel film Nemmeno in un sogno (regia di Gianluca Greco). Il successo di Nicole Murgia è arrivato col ruolo di Cristina Giorgi, nella fiction Tutti pazzi per amore, tra il 2008 e il 2011.

Ha deciso poi di mettere da parte la carriera per seguire il suo sogno di avere una famiglia, realizzato pochi anni più tardi con le nozze. Ha fatto uno strappo alla regola nel dicembre 2022 quando è entrata nel cast del Grande Fratello Vip 6.

La vita privata di Nicole Murgia: il matrimonio con Bertolacci

Tra Nicole Murgia e il marito Alessandro Bertolacci, giocatore che ha fatto parte della Nazionale italiana, la storia d’amore è iniziata nel 2011. Come riportato dal settimanale Oggi, i due si conoscono sin dall’infanzia poiché hanno vissuto nello stesso quartiere.

L’attrice e il calciatore si sono uniti in matrimonio nel 2015, e il 13 gennaio 2017 è nato il loro figlio Matias. Il secondogenito, Lucas, nasce invece l’8 febbraio 2019. La cerimonia nuziale si è tenuta a Santa Maria al Portico, alle porte del Campidoglio. Al ricevimento hanno preso parte circa 150 invitati, tra cui anche alcuni attori colleghi della bella Nicole. È molto amica di Vittoria Deganello, ex tronista di Uomini e Donne

Non si hanno informazioni sui suoi guadagni, e non è chiaro dove viva, anche perché suo marito, nel 2022 in forza alla squadra turca del Kayserirspor prima di rescindere il contratto nel mese di dicembre, è spesso viaggia per lavoro.

Chi è il marito di Nicole Murgia?

Andrea Bertolacci, classe 1991, è nato a Roma ed è calciatore che ha giocato per molte squadre importanti, come il Milan tra le altre, e che ha deciso di spostare la sua carriera in Turchia. Ha giocato anche per la Nazionale Italiana.

Riproduzione riservata © 2022 - DG