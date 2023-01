Vacanza ai Caraibi piuttosto movimentata per Giulia De Lellis che ha raccontato ai suoi seguaci social cosa tutto le è capitato…

Una vacanza ai Caraibi degna di un film e con una trama decisamente complicata e ricca di colpi di scena. In sintesi è questo ciò che è capitato in queste ultime ore a Giulia De Lellis che via social ha raccontato tutte le peripezie affrontate a cavallo di Capodanno.

Giulia De Lellis il racconto sulla tragica vacanza

Giulia De Lellis

La nota 26enne è volata negli ultimi giorni al caldo dei Caraibi con il fidanzato Carlo Beretta. La De Lellis si è goduta il mare cristallino e il sole ma ha dovuto anche fare i conti con diversi problemi incontrati lungo “il tragitto”.

A raccontarlo è stata proprio lei su Instagram con una serie di stories ricche di foto e spiegazione: “Ieri abbiamo aspettato non so più quanto il volo di ritorno che inspiegabilmente non è partito”, ha esordito la donna. “Se restavamo, perdevamo la coincidenza. Se perdevamo la coincidenza, dovevamo restare a St. Barth per tre giorni perché non c’erano più voli. Non vi sembra un film già visto?”.

A quel punto ecco la situazione svilupparsi in modo inatteso: “Con una coppia di sconosciuti (carinissimi) che hanno avuto il nostro stesso problema e quindi lo stesso volo, per non restare bloccati e perdere il resto dei voli, abbiamo dovuto prendere un aereo privato. Per quattro, io già sudavo”.

Proprio l’aereo, piccolo, è stato fonte di agitazione specie per quanto riguarda il volo e l’atterraggio. Poi, per fortuna, il lieto fine con tanto di bilancio finale: “Tutto è bene quel che finisce bene. Anche se, vi giuro, questa vacanza è stata una tragedia comica continua. Ci guardavamo e non sapevamo se ridere o piangere, a volte abbiamo fatto entrambe le cose. Davvero è successo di tutto. Dieci giorni dall’altra parte del mondo senza le mie cose è stato terribile, avrò il trauma di questa cosa, già lo so”, ha concluso ricordando di aver dovuto fare i conti anche con i bagagli smarriti (e poi ritrovati solo al ritorno).

Di seguito anche un recente post Instagram della modella e influencer proprio da uno dei luoghi visitati:

Riproduzione riservata © 2023 - DG