Durante una diretta i Ferragnez hanno parlato dei loro progetti per il 2023, e Fedez ha rivelato che ci sarà un annuncio dopo Sanremo.

Durante una diretta Instagram Chiara Ferragni e Fedez hanno parlato dei loro progetti per il 2023. Tra questi ci sarà il trasferimento in una casa nuova e l’influencer a febbraio sarà impegnata come co-conduttrice al Festival di Sanremo. Fedez, però, voleva rivelare anche un’altra novità prevista per l’anno nuovo, ma è stato subito zittito da Chiara. In tantissimi hanno pensato che questo annuncio riguardi una terza gravidanza.

Chiara Ferragni, le voci su una terza gravidanza

Durante la diretta social la coppia stava parlando del loro progetto di cambiare casa ma ad un certo punto Fedez ha aggiunto: “E anche… posso dirlo?”, ma Chiara l’ha subito zittito. Poco dopo Fedez ha rivelato ai fan che ci sarà un annuncio importante dopo Sanremo. Per il momento non è stato aggiunto altro dalla coppia, anche se il rapper ha già smentito le voci di un terza gravidanza.

La coppia ha da sempre ammesso di volere una grande famiglia. Chiara vuole tre figli, come sono lei e le sue sorelle, e Fedez ha più volte rivelato di voler dare un fratellino o una sorellina a Leone e Vittoria. Per il momento, come ha detto il rapper, sembra esclusa la possibilità che Chiara sia davvero incinta, ma magari l’annuncio riguarderà la loro intenzione di iniziare a provarci. Non ci resta altro che aspettare la fine di Sanremo, che vedrà Chiara Ferragni co-conduttrice, per sapere quale sia questo annuncio da parte dei Ferragnez.

