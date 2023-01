Selvaggia Lucarelli ha detto la sua sulla questione dei vaccini falsi di Madame: la cantante ieri ha rotto il silenzio con un post sui social.

Nelle scorse ore Madame ha voluto rompere il silenzio sulla questione dei falsi vaccini di cui è protagonista in questi giorni. Nel messaggio postato sul suo profilo Instagram la cantante ha spiegato di essere cresciuta in una famiglia che è sempre stata contraria a qualunque tipo di vaccino, ma che recentemente lei stessa ha iniziato ad informarsi sulla questione e di essere pronta a sottoporsi al vaccino anti-covid. Sulla vicenda è intervenuta in pochissimo tempo Selvaggia Lucarelli.

Selvaggia Lucarelli, il post contro Madame

Selvaggia ci va giù pesante contro Madame. La giornalista accusa la cantante di aver sorvolato completamente il problema per il quale è indagata, non dando spiegazioni e chiarimenti in merito: “Ho letto il lungo e confuso post di Madame su Instagram. Qualcuno le spieghi che della sua supercazzola sulle paure dei vaccini non ci interessa nulla. Il problema è se abbia o no esibito un greenpass falso e in più occasioni, perché di questo è accusata. Tra l’altro confessa di aver preso antibiotici e cortisone (quindi la medicina tradizionale va bene quando fa comodo, magari per lavorare) e di non aver mai fatto alcun vaccino obbligatorio (quindi a scuola come ci andava? Completamente scoperta? Ok)”.

Secondo la giornalista è molto sospetto che Madame abbia deciso di vaccinarsi subito prima di aver scoperto di essere indagata: “Guarda caso, di aver deciso di vaccinarsi proprio un attimo prima di scoprire di essere indagata (e quindi di averlo iniziato a fare un attimo dopo la notifica). Era meglio continuare a tacere. Perché le stupidaggini sono dei pericolosi focolai: tendono a riprodursi velocemente e a sfuggire di mano. E mi sembra questo il caso”. Per il momento Madame non ha replicato alle accuse della Lucarelli, e ancora non è chiaro se la cantante potrà partecipare a Sanremo 2023. La decisione ultima spetterà ad Amadeus.

