Nella sua autobiografia, che uscirà a breve, Harry ha rivelato sconvolgenti retroscena sul suo rapporto con il fratello William.

A rivelarlo è il giornale The Guardian, che ha ricevuto in anteprima l’autobiografia di Harry. Il libro sarà intitolato “Spare” e uscirà la prossima settimana. Il giornale ha reso pubblico un estratto che riguarda un episodio molto spiacevole avvenuto nel 2019 tra i due fratelli. William, infatti, avrebbe definito la moglie di Harry, Meghan, “difficile, maleducata e urticante”, per poi aggredirlo anche fisicamente.

Harry, l’aggresione da parte di William

Dopo le parole di William lo scontro divenne violento tra i due fratelli. Nell’autobiografia di Harry si legge che il fratello lo prese per la collottola e lo gettò a terra, strappandogli la collana. William tornò poi a scusarsi chiedendogli di non raccontare nulla alla moglie. Meghan però si accorse dei graffi e dei lividi sulla sua schiena del marito, che a quel punto le rivelò l’accaduto.

Secondo quanto riporta il The Guardian, questa è solo una delle numerose rivelazioni che ci saranno all’interno del libro, alcune delle quali probabilmente molto imbarazzanti per la Royal Family. Harry e Meghan sono stati recentemente protagonisti di un documentario su Netflix e non si sono risparmiati dal rivelare retroscena sul difficile rapporto con la Famiglia Reale, legate alle accuse di razzismo. I due fratelli da tempo non si parlano più, e nemmeno la morte della nonna, la Regina Elisabetta, è riuscita a farli avvicinare e a risanare il loro rapporto.

