Dopo la docu-serie Netflix Harry e Meghan, voci di corridoio fanno sapere che William non ha intenzione di avere più alcun rapporto con il fratello minore.

Se da Palazzo Reale non c’è stato alcun commento sulle accuse lanciate da Harry e Meghan nei confronti della Royal Family, indiscrezioni da parte dei ben informati raccontano di una rigida presa di posizione da parte di William. Il futuro erede al trono, accusato dal fratello minore di avergli urlato contro durante un incontro con la defunta Regina Elisabetta II e Carlo e di aver infranto un patto stabilito da piccoli, avrebbe deciso di non avere più alcun rapporto con Harry.

Harry e William, cala il sipario

“Credo che sia finita. Hanno rotto”, ha rivelato una fonte vicina a William a Page Six. La reazione del marito di Kate Middleton, dunque, pare sia stata molto rigida e finalizzata a non avere più alcun tipo di contatto con il fratello minore.

“C’è un grande senso di sfiducia – ha aggiunto un’altra fonte a Vanity Fair – .È il motivo per cui William non vuole parlare con Harry, perché ha paura che qualsiasi cosa dica possa finire in un libro o in una serie televisiva”.

La docu-serie Netflix, dunque, ha avuto delle ripercussioni importanti sui rapporti tra i duchi di Sussex e la Famiglia Reale britannica.

Il prossimo 10 gennaio, inoltre, uscirà il libro di Harry, Spare, dove verranno raccontati ulteriori retroscena su Buckingham Palace.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG