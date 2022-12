Curioso retroscena sull’incontro tra Giorgia Meloni e re Abdullah II di Giordania: le immagini inedite (e simpatiche) del premier.

Lo scorso 5 dicembre, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato a Palazzo Chigi Sua Maestà Abdallah II Ibn Al Hussein, Re di Giordania. Se gli organi di stampa hanno diffuso immagini che hanno raccontato alcuni dei momenti salienti che hanno preceduto il pranzo, il settimanale Chi ha condiviso in rete un video che riporta quanto successo nel dietro le quinte.

Giorgia Meloni, lo staff le stira la camicia

“Gustoso retroscena a Palazzo Chigi in occasione della visita ufficiale di re Abdullah II di Giordania – ha scritto Chi sul profilo Instagram, allegando il video che mostra la Meloni in una versione inedita – . A fare gli onori di casa (sua) l’instancabile Giorgia Meloni, che ha accolto il suo ospite con una parata militare d’altri tempi e passo da bersagliera”.

A causa di un ritardo sulla tabella di marcia, però, il premier è stata costretta a cambiare al volo la camicetta di seta e, accortasi che era sgualcita, ha chiesto allo staff che si stava occupando di stirare le tovaglie, di darle una ripassata con il vapore.

“In ritardo sulla tabella di marcia del protocollo, il primo ministro ha cambiato la camicetta di seta al volo e, senza passare davanti allo specchio, è volata in sala da pranzo per dare un’occhiata veloce alle tavole prima dell’arrivo del suo ospite – ha raccontato ancora Chi – . Dopo essersi accorta, riflettendosi negli specchi, che la sua camicetta era evidentemente stropicciata, ha chiesto alle signore impegnate a stirare le tovaglie, di darle una ripassata con il vapore dei loro ferri da stiro. Giusto il tempo di aprire la sua giacca Armani sotto gli occhi stupiti delle governanti et voilà. Questo sì che si chiama spirito pratico…”.

