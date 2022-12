Si accendono le luci su Sanremo 2023 e su Anna Oxa, finita al centro dell’attenzione per aver rifiutato di rispondere alle domande di Giovanna Civitillo.

Mancano poche settimane all’inizio di Sanremo 2023 e già iniziano le chiacchiere sui cantanti in gara e i retroscena del backstage. A far parlare nelle ultime ore è stata l’intervista che Anna Oxa ha negato a Giovanna Civitillo, inviata de La vita in diretta per il Festival e moglie di Amadeus. Il video ha fatto il giro della rete e, se qualcuno ci ha riso su, qualcun altro non ha esitato ad additare l’artista come una donna altera e superba.

ANNA OXA CHE NON SI FERMA A FARE L’INTERVISTA CON GIOVANNA #lavitaindiretta #Sanremo2023 pic.twitter.com/2ZwCOAUrnd — trashtvstellare (@tvstellare) December 19, 2022

Anna Oxa, i motivi del no a Giovanna Civitillo

“Anna Oxa non doveva rilasciare interviste. È stata a Sanremo per cose già stabilite: presentare il titolo del brano e fare una foto. Tutto questo a titolo gratuito”, ha scritto lo staff della cantante su Facebook.

“Il resto è tendenzioso, perché lo sanno tutti che a differenza di altri artisti che sono in causa con la Rai non avrebbe potuto avere la libertà di rispondere – si legge ancora nella nota – . Pertanto si è scelto di evitare, sapendo che in Rai c’è una parte non favorevole. Anna Oxa da sempre è attaccata da una parte di stampa diffamatrice che strumentalizza qualsiasi cosa facendo violenza ai diritti umani, ledendo dignità, l’onore e la reputazione della persona”.

“La cosa peggiore è quando attribuiscono alla signora Oxa i propri pensieri con le proprie alterazioni. L’immagine scelta per il programma di Matano è già tutto dire – ha scritto lo staff, lanciando pesanti accuse anche al programma di Rai 1 – . Vi invito a non farvi intossicare da quella che da sempre è disinformazione/diffamazione nei confronti di una donna molto invidiata. ‘Chi invita a denunciare la violenza non può avercela con chi denuncia’. La violenza è una – conclude – anche se ha tante maschere. L’accanimento è violenza”.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG