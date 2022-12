Grande festa in casa Uomini e Donne per la nascita della figlia di una storica ex coppia nata nel dating show di Canale 5.

Era attesa da giorni la nascita della figlia di Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi, coppia nata negli studi di Uomini e Donne. La loro storia aveva appassionato il pubblico di Canale 5, che ha continuato a seguire i due anche dopo l’uscita dal programma. La loro relazione si è rivelata una delle più solide e durature, tanto che i due hanno deciso di mettere su famiglia e, proprio nelle prime ore della mattinata di oggi, 21 dicembre, Claudia e Lorenzo sono diventati genitori.

Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi genitori

A raccontare alcuni momenti salienti che hanno preceduto il parto è stato l’ex tronista, che attraverso alcune Instagram story ha raccontato che la compagna era stata ricoverata perché il liquido amniotico era ormai troppo poco.

Dopo diverse ore di travaglio, Claudia Dionigi ha partorito e Lorenzo ha avuto la possibilità di assistere al momento della nascita della piccola Maria Vittoria.

E, proprio la presenza di Riccardi in sala parto ha creato qualche problema tra ostetriche e medici. “La mia faccia dopo aver visto una parte di testa uscire. Bianco e giramenti di testa”, ha scritto lui in una Instagram story in cui si è mostrato con il volto cadaverico.

Alla fine, però, tutto è andato nel migliore dei modi e i neo genitori hanno gioito per la nascita di Maria Vittoria.

