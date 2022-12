Disavventura (cercata) per Fedez che, a Las Vegas per un progetto top secret, è stato cacciato da un casinò: ecco cosa è successo.

Alcuni giorni fa Fedez aveva annunciato di essere in partenza per Las Vegas per un progetto top secret insieme all’amico Luis Sal. Dopo aver condiviso alcune storie Instagram in cui mostrava le sue avventure americane, il rapper ha voluto raccontare ai propri follower una disavventura di cui è stato protagonista insieme al campione di memoria Andrea Muzii.

Fedez e Andrea Muzii, cosa è successo a Las Vegas

A raccontare cosa è accaduto in quel di Las Vegas è stato Muzii, ospite di una puntata del podcast di Muschio Selvaggio.

Nella Instagram story registrata, il campione di memoria del 2021 ha spiegato di essere entrato in compagnia di Fedez in un casinò per mettere alla prova l’attenzione degli addetti alla sicurezza. Non appena hanno compreso che i due stavano barando, li hanno immediatamente accompagnati alla porta.

“Siamo appena stati cacciati dal primo casinò, è andata bene perché abbiamo vinto parecchio – ha raccontato Muzii – . Arriva il tipo e ci dice di andare via. Però devo dire che dà molta soddisfazione il fatto che le mie capacità intellettuali siano una minaccia per il fatturato di un’impresa miliardaria, mi eccita”.

“Abbiamo vinto 800 dollari”, ha urlato Fedez mostrandosi al fianco del campione di memoria. Il racconto più dettagliato della vicenda, probabilmente, sarà riportato nel corso di una delle prossime puntate di Muchio Selvaggio.

