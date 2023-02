Bella e molto spontanea, Claudia Dionigi si è fatta subito notare a Uomini e Donne: scopriamo qualche curiosità sul suo conto.

Claudia Dionigi è approdata a Uomini e Donne nell’autunno 2018, per corteggiare Lorenzo Riccardi. In pochi istanti ha conquistato il pubblico con la sua simpatia e la sua spontaneità – e ovviamente con la sua bellezza. Alla fine di questo percorso è riuscita a convincere Lorenzo a sceglierla, e i due hanno iniziato la loro storia d’amore, culminata con la nascita della loro piccola Maria Vittoria a dicembre 2022. Claudia è originaria di Roma, nata il 24 ottobre del 1990, sotto il segno dello Scorpione. Che cos’altro abbiamo scoperto su di lei?

Claudia Dionigi, biografia e vita privata

La splendida scelta di Lorenzo Riccardi vive a Latina e ha studiato al liceo classico “Dante Alighieri”. Dopo aver preso il diploma, Claudia ha deciso di non proseguire con gli studi all’università.

Piuttosto, ha iniziato a lavorare nell’azienda di famiglia: i suoi genitori hanno alcuni vivai in tutto il Lazio, dove vendono anche mobili per arredamento esterno.

Prima di arrivare a Uomini e Donne, Claudia ha avuto una relazione piuttosto importante con un ragazzo di nome Francesco Battista, con il quale è finita nella primavera del 2018. Dopo questa storia, la ragazza ha deciso di cercare l’amore in televisione, facendo capolino per la prima volta nel mondo dello spettacolo.

Claudia Dionigi a Uomini e Donne

A novembre 2018, Claudia Dionigi è scesa in studio per corteggiare Lorenzo Riccardi. Già dalla prima esterna con il bel tronista, la ragazza si è fatta conoscere: un carattere spumeggiante, tanta simpatia e la capacità di dire sempre quello che pensa. Tutte caratteristiche che hanno decisamente fatto colpo su Lorenzo.

Sin dal suo arrivo a Uomini e Donne, la corteggiatrice ha dato del filo da torcere alle altre ragazze scese per il Riccardi, in particolare a Giulia Cavaglia. Ed è riuscita a mettere in riga l’esuberante Lorenzo, sempre però con il sorriso sulle labbra.

Una conoscenza tra i due che è arrivata fino alla fine, dato che Claudia è stata portata in Villa da Lorenzo per l’ultima esterna prima della scelta, che è avvenuta a suo favore.

Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi: la storia

Lorenzo Riccardi, classe 1996, è più giovane della compagna di 6 anni, ma il loro affiatamento come coppia non ha eguali, come è dimostrato anche sui social. Vivono a Milano e, nel giugno del 2022, avevano annunciato di essere in attesa del loro primo figlio.

Nel luglio 2022 hanno scoperto, tramite un gender reveal party condiviso anche sui loro profili social, di aspettare una bambina. La coppia ha accolto la loro prima figlia, Maria Vittoria, il 21 dicembre 2022. Per quanto riguarda il nome, Claudia Dionigi ha spiegato ai suoi fan: “Mia nonna si chiamava Vittoria e a Lorenzo piaceva il nome doppio, quindi ha scelto lui Maria Vittoria.”

Inoltre, pochi giorni dopo la nascita della bambina, Lorenzo Riccardi ha chiesto a Claudia di sposarlo, con una proposta dolcissima fatta con l’aiuto della piccola Maria Vittoria. Una tutina addosso alla bambina con la scritta: “Mamma, vuoi sposare il mio papà?“. Una proposta arrivata inaspettata e che ha riempito di gioia il cuore di Claudia, la quale ha confessato ai suoi fan che stava quasi per svenire dall’emozione. Si pensa che la coppia possa sposarsi già nell’autunno del 2023.

5 curiosità su Claudia Dionigi

-L’ex corteggiatrice è molto sportiva e ha un grande amore per gli animali: sul suo profilo Instagram, Claudia posta spesso foto con i suoi meravigliosi cani.

-Tiene molto alla sua famiglia: tanto del suo tempo libero, Claudia lo trascorre con la sua splendida nipotina e ovviamente anche con il fidanzato

-Adora viaggiare per tutto il mondo: quando può, parte all’avventura. Tra le sue foto sui social, ce ne sono molte che la ritraggono al mare e in montagna, a Zanzibar, a New York, in Messico e in tanti altri posti stupendi.

-Claudia ha molti tatuaggi, uno dei quali piuttosto importante sull’interno del braccio sinistro. Su una caviglia si è invece fatta tatuare una palma, forse in ricordo di uno dei suoi tanti splendidi viaggi.

-Non si hanno informazioni sui suoi guadagni.

