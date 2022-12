Arrivato l’annuncio tanto atteso sui cantanti di Sanremo 2023. Amadeus ha svelato la lista ufficiale per la nuova edizione del Festival.

C’era grande attesa per l’annuncio odierno di Amadeus per quanto riguarda i big in gara al Festival di Sanremo 2023. Come promesso, il presentatore, direttamente dal TG di Rai 1, ha reso noti i nomi dei talenti che prenderanno parte al consueto appuntamento che andrà in scena dal prossimo 7 febbraio fino all’11, giorno della finale.

Sanremo 2023, la lista dei cantanti in gara

Amadeus

Nonostante qualche problematica avuta con il primo collegamento col TG1, Amadeus è stato di parola e, come promesso, ha dato la lista dei big in gara a Sanremo 2023.

Di seguito tutti i cantanti in gara (22) al Festival della canzone italiana:

Giorgia,

Articolo 31,

Elodie,

Colapesce Dimartino,

Ariete,

Moda,

Mara Sattei,

Leo Gassmann,

I cugini di campagna,

Mr. Rain,

Marco Mengoni.

Questo il primo elenco dei cantanti dati in una prima tranche.

Di seguito il resto dei big in gara:

Anna Oxa,

Lazza,

Tananai,

Paola e Chiara,

LDA,

Madame,

Gianluca Grignani,

Rosa Chemical,

Coma Cose,

Levante,

Ultimo.

All’elenco dei big, come spiegato da Amadeus, verranno aggiunti anche sei giovani. Si tratta del numero più alto in assoluto per il Festival.

Ricordiamo che questa edizione del Festival vedrà il noto presentatore non essere affiancato, come è avvenuto nelle passate edizioni, da una valletta differente ogni sera. Quest’anno ci sarà Chiara Ferragni alla prima e all’ultima serata. Le altre puntate con il cantautore Gianni Morandi.

Di seguito anche il post su Twitter con tutti i nomi annunciati:

