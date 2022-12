Ecco dove vedere Sei pezzi facili – Sei titoli del teatro di Mattia Torre in streaming e in TV: non si possono perdere!

Il 19 luglio del 2019 ci ha lasciato, all’età di 47 anni, Mattia Torre, sceneggiatore (oltre che attore e regista) che ha saputo farsi apprezzare sia al cinema che in TV e in teatro (è stato anche lo sceneggiatore dell’amatissima serie TV Boris). Per omaggiare il lavoro di Mattia Torre, il regista Paolo Sorrentino ha scelto sei tra le principali opere dello sceneggiatore e le ha riportate in scena allestendole per la TV. Vediamo ora dove vedere Sei pezzi facili – Sei titoli del teatro di Mattia Torre in streaming e in Tv.

Dove vedere Sei pezzi facili in streaming e in TV

Sei pezzi facili, di Mattia Torre, sono trasmessi in TV su Rai 3 ogni sabato sera a partire da sabato 19 novembre a partire dalle ore 22. Ma Sei pezzi facili – Sei titoli del teatro di Mattia Torre possono essere visti anche in streaming: basta infatti collegarsi alla piattaforma RaiPlay per trovare tutte le varie puntate (che vengono caricate dopo la messa in onda televisiva e possono essere viste in qualsiasi momento).

Valerio Aprea

Ricordiamo che tutti i contenuti di RaiPlay possono essere visti gratuitamente. Si può accedere a RaiPlay sia da Smart TV che da computer, da smartphone e da tablet.

Sei pezzi facili: le puntate

La prima puntata di Sei pezzi facili – Sei titoli del teatro di Mattia Torre è Migliore, ed è un monologo interpretato da Valerio Mastandrea. Geppi Cucciari è invece la protagonista di Perfetta, il secondo episodio. Il terzo è Qui e ora e ha come protagonisti Valerio Aprea e Paolo Calabresi, il quarto è 456 con Giordano Agrusta, Massimo De Lorenzo, Carlo De Ruggieri, Cristina Pellegrino, l’ultimo è In mezzo al mare in cui il protagonista è ancora Valerio Aprea.

