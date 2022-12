Sul Nove va in onda “Sulle tracce dell’assassino. Il caso Yara”. Le anticipazioni e tutto quello che c’è da sapere sullo speciale.

L’omicidio di Yara Gambirasio, avvenuto nel 2010 a Brembate di Sopra, è uno dei casi di cronaca nera che ha più scosso l’opinione pubblica. Ha fatto molto discutere, dividendo anche l’opinione pubblica, la vicenda giudiziaria che è seguita e si è conclusa con l’arresto e la condanna di Massimo Bossetti che si è sempre dichiarato innocente. Lo speciale “Sulle tracce dell’assassino. Il caso Yara” prova a ricostruire l’intera vicenda, ecco tutto quello che c’è da sapere a riguardo.

Dove vedere Sulle tracce dell’assassino. Il caso Yara in streaming e in TV

Sulle tracce dell’assassino. Il caso Yara è uno speciale in due puntate che fa parte del ciclo Nove racconta. Le due puntate vanno in onda in prima visione sul Nove giovedì 1 dicembre 2022 e giovedì 8 dicembre in prima serata, a partire dalle ore 21.40 circa.

Scena del crimine

E come vedere Sulle tracce dell’assassino. Il caso Yara in streaming? Chi non avesse la possibilità o la voglia di vedere le due puntate dello speciale in diretta TV può guardarle in qualsiasi momento on demand collegandosi semplicemente al sito ufficiale del canale televisivo, ovvero www.nove.tv, dove è inoltre possibile vedere anche tutti gli altri programmi del canale.

Sulle tracce dell’assassino. Il caso Yara: la storia vera e le anticipazioni

Il pomeriggio del 26 novembre del 2010 la tredicenne Yara Gambirasio scomparve. La macchina delle ricerche si mise subito in modo ma solamente il 26 febbraio del 2011 venne ritrovato il suo corpo. Gli inquirenti seguirono inizialmente piste rivelatesi false, poi si arrivò a una svolta con l’arresto di Massimo Bossetti, inchiodato da una prova del DNA. L’uomo fu condannato all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio ma si è sempre proclamato innocente.

