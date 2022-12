Nella puntata di mercoledì 30 novembre di Striscia la Notizia è stata consegnato un maxi Tapiro d’Oro alla Juventus: il video.

Le dimissioni di Andrea Agnelli da presidente della Juventus e di tutto il CdA della società bianconera è una delle principali notizie della settimana e Striscia la Notizia non poteva farsela scappare. E’ così che nella puntata andata in onda su Canale 5 mercoledì 30 novembre 2022 lo storico inviato Valerio Staffelli si è presentato a Torino per consegnare un maxi tapiro alla Juventus. Valerio Staffelli è arrivato con il camion con il maxi tapiro davanti all’Allianz Stadium, poi con altri tapiri più piccoli (quelli delle classici dimensioni) si è presentato negli uffici di Andrea Agnelli senza però trovare qualcuno che gli aprisse e ha così lasciato i tapiri appoggiati al di fuori della struttura che ospita gli uffici. Alla fine Valerio Staffelli dal cuore del capoluogo piemontese, Piazza Castello, ha intervistato i torinesi (sia tifosi bianconeri che non) sulla vicenda.

Tapiro d’Oro alla Juventus: il video in streaming

Ma dove si può vedere la consegna del Tapiro ad Agnelli e alla Juventus? Se vi siete persi la puntata di Striscia la Notizia in questione e volete vedere il servizio di Valerio Staffelli non c’è nessun problema. Il video del Tapiro alla Juventus in streaming si può vedere sul sito ufficiale della trasmissione di Canale 5, www.striscialanotizia.mediaset.it o cliccando sul link precedente.

Valerio Staffelli

Sul portale sono presenti tutte le puntate e tutti i servizi mandati in onda di giorno in giorno dal Tg satirico più famoso d’Italia e possono essere visti, ovviamente, tutti in qualsiasi momento e gratis. Il servizio con il video del Tapiro alla Juventus dura in totale 3 minuti e 53 secondi. Come ogni servizio di Valerio Staffelli i toni sono sempre scherzosi e molto ironici.

Riproduzione riservata © 2022 - DG