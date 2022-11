La furia dei Titani è il sequel di Scontro tra Titani: ecco quali sono i luoghi nei quali è stato girato il film diretto da Jonathan Liebesman.

A due anni di distanza da Scontro tra titani, nel 2012 è arrivato nelle sale cinematografiche il secondo è ultimo capitolo della saga con protagonista il personaggio dei miti greci Perseo: La furia dei Titani. Se la prima pellicola era stata diretta da Louis Leterrier, il sequel è invece firmato da Jonathan Liebesman. La saga avrebbe in realtà previsto anche la realizzazione di un terzo capitolo ma il progetto è poi tramontato. Vediamo ora quali sono le location utilizzate dal regista per girare La furia dei Titani.

La furia dei Titani: le location del film

Le location de La furia dei Titani sono molto simili a quelle del precedente film, Scontro tra Titani. Jonathan Liebesman ha lavorato con i suoi attori e le sue attrici Negli studi cinematografici di Londra e poi, sempre in Inghilterra, a Surrey.

Così come nel precedente film, la produzione si è anche spostata nelle splendide Isole Canarie, per la precisione in quella di Tenerife ma anche in quella di La Gomera.

La furia dei Titani: il cast del film

Il protagonista principale di La furia dei Titani è nuovamente Sam Worthington, che torna interpretare il ruolo di Perseo, esattamente come nel primo film. E proprio come in Scontro tra Titani, Liam Neeson impersona invece il padre degli dei: Zeus. Ralph Fiennes è Ade.

Nel cast del film sono poi presenti Danny Huston, che interpreta Poseidone, Rosamund Pike nei panni di Andromeda, Edgar Ramirez in quelli di Ares, Bill Nighy impersona invece Efesto. Completano il cast Toby Kebbell, John Bell, Lily James, Alejandro Naranjo, Freddy Drabble e Kathryn Carpenter.

