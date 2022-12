Dov’è l’isola nella quale si trovano i protagonisti di Ex on the Beach 4? Ecco la location dello show con Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser.

Le storie d’amore, le lite, le gelosie: sono tanti gli ingredienti che in questi anni hanno portato al successo di Ex on the Beach Italia. Il programma, condotto da Cecilia Rodriguez in coppia con Ignazio Moser, è ora arrivato alla sua quarta edizione, oltre ai vari concorrenti, alle ex fidanzate e gli ex fidanzati, c’è anche un’altra sorta di protagonista che di edizione in edizione affascina sempre gli spettatori del programma: l’isola che fa da sfondo al programma e nella quale risiedono i partecipanti al reality. Vediamo allora qual è la location di Ex on the Beach 4.

L’isola di Ex on the Beach 4: la location

Ancora una volta è la Colombia ad ospitare Ex on the Beach Italia. La terza edizione era stata ambientata in una delle isole al largo della costa di Cartagena de Indias, la Isla Barù, la location di Ex on the Beach 4 è invece Tierra Bomba, un vero e proprio paradiso naturale che nel corso delle varie puntate ospita tutti i protagonisti del reality show.

Ricordiamo invece che le prime due edizioni del programma erano state ambientate in altri paradisi naturali in altre parti del mondo: la prima edizione è stata ambientata a Pattaya, in Thailandia, la seconda invece nell’isola di Marbella in Spagna, al largo di Malaga.

Ex on the Beach 4: il cast del programma

Ecco chi sono i protagonisti di Ex on the Beach 4: Eleonora Garrioli, romana di 24 anni, professione hostess; Valentina Della Valle, giovanissima tattoo artist di 22 anni; Alessandra Destefanis, modella di 26 anni; la rapper fiorentina Camilla Natali, 24 anni. E ancora: l’imprenditore bolognese Matteo Cavalieri, Danilo Scorca, di Bari, anni 29; oltre a Manuel Rossato, barista di 23 anni da Verona, e infine direttamente dalla capitale Antonio Latella, food blogger.

