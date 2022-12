Ecco dove vedere Ex on the Beach 4 in streaming: è il programma condotto da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser.

Immaginate di trovarvi su un’isola da sogno, con tanti altri ragazzi e ragazze, ma anche con il vostro ex o la vostra ex. E’ quanto devono vivere i protagonisti e le protagoniste di Ex on the Beach 4 Italia. Il programma, dopo il successo avuto dalle passate edizione, è ancora una volta condotto dalla coppia Cecilia Rodirugez e Ignazio Moser ma i veri protagonisti sono i concorrenti del programma insieme ai loro ex fidanzati o le loro ex fidanzate. Vediamo ora dove vedere Ex on the Beach 4 in streaming e in TV.

Dove vedere Ex on the Beach 4 in streaming e in TV

Ex on the Beach 4 va in onda a partire da mercoledì 30 novembre 2022. Dove si può vedere il programma condotto da Cecilia Rodriguez e da Ignazio Moser? In TV è MTV (canale 131 di Sky disponibile anche sulla piattaforma on demand NOW TV) a trasmettere i vari episodi.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

E invece dove vedere Ex on the Beach 4 in streaming? In questo caso per vedere il programma on demand bisogna collegarsi alla piattaforma Paramount +. Per vedere tutti i contenuti è necessario sottoscrivere un abbonamento il cui costa parte dai 7,99 euro al mese.

Ma c’è un modo per vedere Ex in the Beach 4 in streaming gratis? La risposta è sì. Se non avete già sottoscritto l’abbonamento a Paramount +, potete usufruire del periodo di prova gratuito in cui potrete vedere tutti i contenuti presenti sulla piattaforma on demand, compreso quindi il programma condotto da Cecilia Rodriguez e da Ignazio Moser, senza spendere neanche un euro. Certo, terminato il periodo di prova gratuito per poter continuare a vedere il programma sarà necessario sottoscrivere un abbonamento.

Riproduzione riservata © 2022 - DG